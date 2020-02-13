Какие брюки будут в моде весну-лето 2020

Пришло время для обновления гардероба. Какие брюки будут популярны в этом сезоне?
Какие цвета
В сезоне весна-лето самыми популярными будут яркие и насыщенные оттенки, потому рекомендуется обратить особое внимание на желтые, терракотовые, красные, зеленые и голубые цвета. Конечно, классические белые, черные и серые брюки все еще останутся в моде.
Также будут популярны принты:
- пестрые цветочные рисунки;
- монохром;
- экзотические лесные тематики;
- зоологическая тематика;
- этника;
- яркие полоски.
Кроме этого популярными будут брюки из тканей разных оттенков.
Скини брюки
Вернуться в этом сезоне снова, так что можно доставать их из гардероба.
Брюки-бананы
В этом сезоне эти брюки все еще остаются в тренде, цвета лучше брать яркие с цветочными принтами, а в сочетание к ним надевать короткие топы.
Палаццо
Широкие брюки, противоположность скини. Рекомендуются мягкие бежевые оттенки, а в пару к ним надевать блузы и жакеты.
Асимметрия
Также в сезоне будут популярны асимметричные модели, которые приглянутся любительницам ярких и необычных образов. Проявляться асимметрия может в крое одежды, расположении карманов или сочетании брюк и асимметричной юбки.
Кожа и замш
Брюки из кожи также будут обязательной одеждой в гардеробе модниц. В цветах можно не ограничиваться классическими оттенками рыжего, но и добавить нюдовые тона или яркие и насыщенные.
Разрезы
Высокие разрезы на брюках тоже будут в моде в этом сезоне.
Брюки с высокой талией
Для завершения образа рекомендуется использовать пояса с прядками или завязывающимися на бант.
Брюки с манжетами
Раньше такие встречались только на спортивных моделях, то теперь они будут популярны в более классических брюках. Лазурные и коралловые оттенки будут в трендовых топах.
Лампасы
Среди спортивных брюк лампасы займут первое место в будущем сезоне. Наиболее популярны будут спортивные модели, однако классические тоже уместны.
Клеш
Самый популярный тип брюк, с яркими оттенками и цветочными принтами, или однотонные с нашивками.
Джинс
Кроме классических голубых, рекомендуется обратить внимание на модели ярких оттенков, из комбинированной ткани или с асимметрическими разрезами.
Кюлоты
Кюлоты также останутся в тренде, особенно актуальными будут широкие укороченные. Среди оттенков лучше выбрать с летними и цветочными принтами.
Что Вы думаете о трендах весенне-летнего сезона?