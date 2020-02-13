Какие брюки будут в моде весну-лето 2020

Пришло время для обновления гардероба. Какие брюки будут популярны в этом сезоне?

Какие цвета

В сезоне весна-лето самыми популярными будут яркие и насыщенные оттенки, потому рекомендуется обратить особое внимание на желтые, терракотовые, красные, зеленые и голубые цвета. Конечно, классические белые, черные и серые брюки все еще останутся в моде.

Также будут популярны принты:

пестрые цветочные рисунки;

монохром;

экзотические лесные тематики;

зоологическая тематика;

этника;

яркие полоски.

Кроме этого популярными будут брюки из тканей разных оттенков.

Скини брюки

Вернуться в этом сезоне снова, так что можно доставать их из гардероба.

Брюки-бананы

В этом сезоне эти брюки все еще остаются в тренде, цвета лучше брать яркие с цветочными принтами, а в сочетание к ним надевать короткие топы.

Палаццо

Широкие брюки, противоположность скини. Рекомендуются мягкие бежевые оттенки, а в пару к ним надевать блузы и жакеты.

Асимметрия

Также в сезоне будут популярны асимметричные модели, которые приглянутся любительницам ярких и необычных образов. Проявляться асимметрия может в крое одежды, расположении карманов или сочетании брюк и асимметричной юбки.

Кожа и замш

Брюки из кожи также будут обязательной одеждой в гардеробе модниц. В цветах можно не ограничиваться классическими оттенками рыжего, но и добавить нюдовые тона или яркие и насыщенные.

Разрезы

Высокие разрезы на брюках тоже будут в моде в этом сезоне.

Брюки с высокой талией

Для завершения образа рекомендуется использовать пояса с прядками или завязывающимися на бант.

Брюки с манжетами

Раньше такие встречались только на спортивных моделях, то теперь они будут популярны в более классических брюках. Лазурные и коралловые оттенки будут в трендовых топах.

Лампасы

Среди спортивных брюк лампасы займут первое место в будущем сезоне. Наиболее популярны будут спортивные модели, однако классические тоже уместны.

Клеш

Самый популярный тип брюк, с яркими оттенками и цветочными принтами, или однотонные с нашивками.

Джинс

Кроме классических голубых, рекомендуется обратить внимание на модели ярких оттенков, из комбинированной ткани или с асимметрическими разрезами.

Кюлоты

Кюлоты также останутся в тренде, особенно актуальными будут широкие укороченные. Среди оттенков лучше выбрать с летними и цветочными принтами.