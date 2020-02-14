Каким знакам Зодиака чувство злости знакомо не понаслышке?

В жизни встречаются разные люди со своими причудами и характерами. Кому-то везёт, и на его пути попадаются добрые, отзывчивые и очень душевные попутчики, но порой попадаются экземпляры, которых хочется обходить стороной и ни при каком предлоге, не иметь с ними дел.

Стоит рассмотреть, какие люди считаются самыми злыми с точки зрения Зодиака. Естественно, если человек принадлежит к определённому знаку Зодиака, это ещё не значит, что он обязательно будет злым, но вот его тёмная сторона уже будет выражена. Здесь, конечно, зависит от самого человека и от его решения, каким ему быть.

Определённые характеристики знака смогут подсказать предрасположенность человека к агрессии и проявлениям злобы, которую ему сложно контролировать. Большое влияние в этих случаях оказывает планета Марс. Именно она отвечает за проявление воинственных качеств. Как раз злость будут чаще проявлять люди, которые родились под этой планетой в определённое время и под определённым знаком:

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, когда находятся в отличном расположении духа — очень весёлые, общительные и с ними трудно заскучать. Он может быть хорошим другом и всегда готов прийти на помощь. Он неутомим и любит приключения. Но не стоит выводить этого человека из себя, иначе вы познаете всю стихию огня, став объектом его ненависти и злости. В моменты ярости он ничего не замечает вокруг. Ко всему прочему добавляется непробиваемое упрямство, поэтому приведение каких-либо доводов и попыток помириться он просто-напросто не заметит. Нередко между мужчинами может произойти и драка, если один из них является этим огненным знаком Зодиака. Но годы, конечно, берут своё, и с возрастом вспыльчивость заметно остывает, тогда с этим человеком становится намного спокойнее и безопасней.

Скорпион

Человек, родившийся под этим знаком, кажется заботливым и приветливым. Многим он может показаться чуточку молчаливым и даже немного где-то наивным, но не стоит обольщаться. На самом деле под всем этим довольно безобидным образом скрыт бурлящий океан эмоций.

Как известно, водные знаки, натуры чувствительные и даже ранимые, поэтому потерять над собой контроль он может даже при незначительном поводе. Но всё же у Скорпиона сил в достатке, чтобы предотвратить полномасштабный взрыв эмоций. Вот только стоит помнить и о пределе. Когда у человека этого знака заканчивается терпение, и эмоции выходят наружу, его очень и очень трудно остановить. У этого человека проявляется непросто слепая ярость, в нём просыпается месть. Если всё-таки «посчастливилось» вывести его из себя, то вас можно поздравить с появлением очень опасного врага.

Кстати, если научится этому знаку сдерживать свои негативные эмоции и приступы ярости, то перед вами предстанет хороший человек, обладающий прекрасными качествами, рядом с которым можно ощутить гармонию.