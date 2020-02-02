Какой цвет локонов сводит мужчин с ума?

Интерпретация эксперимента – дело вкуса. Вот и женщины любят делать что-то подобное со своими волосами. Неужели эта составляющая влияет на отношение мужчины к женщине? Каким образом? Какому цвету локонов отдают предпочтение парни?

А вы, друзья мои, говорите, что о вкусах не спорят? Но вся жизнь и есть спор о вкусах! — Фридрих Ницше.

И действительно! Каждый человек имеет свои предпочтения в еде, в одежде, в выборе занятий или какого-нибудь рода деятельности. Какая же изюминка влияет на выбор девушки? Что заставляет мужчин пересматривать свое мнение? Конечно, шикарные, шелковистые, изящные, длинные локоны играют немало важную роль. А их оттенок — это совсем другой разговор.

Так блондинки или брюнетки?

Раньше, цвет «блонд» был настолько популярен, что девушки всеми существующими способами пытались преобразиться и стать шикарной блондинкой. А все потому, что светлые оттенки ассоциировались с чем-то чистым и непорочным, с юностью и наивностью. Что только не выдумывали модницы! Например: древние римляне применяли смесь оливкового масла и белого вина, знатные красавицы использовали также лимонный сок, козий жир. А вот, итальянки для приобретения светлого оттенка готовили адскую смесь из соды, ревеня и серы. Сейчас же, на полках супермаркетов и на сайтах специальных интернет – ресурсов можно приобрести разнообразные красящие составы, причем со щадящим эффектом. Так что, приобрести долгожданный цвет не составит труда, даже дома.

Журналистская хитрость

Алиса Холл, специалист по сбору и обработке информации из США, решила провести эксперимент и узнать, какие же девушки нравятся парням? Блондинки, брюнетки или рыжеволосые. С помощью компьютерной графики она предстала перед мужчинами на сайте знакомств «Тиндер» в разных амплуа. Стало интересно, кому же отдадут предпочтение?

Рыжие локоны, несомненно, привлекают взоры мужчин. Обладательницы таких прядей считаются наиболее страстными, жгучими, непредсказуемыми, импульсивными. Фото получило массу лайков.

Фото с девушкой брюнеткой не привлекло особого ажиотажа. На него реагировали спокойно и до воли сдержанно.

Как ни крути, а девушка блондинка произвела настоящий фурор! Впрочем, как и рыжеволосая бестия.

Журналистка с легкостью воплотилась и в черноволосую даму. И оказалось, что такой окрас привлекает внимание ничуть не меньше, чем блондинки.