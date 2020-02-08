Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

В преддверии весны многие решаются на изменения в своем имидже, в том числе радикальные. Если обратиться к последним модным показам, можно увидеть массу оригинальных идей, актуальных для волос разной длины, начиная с ультракоротких, заканчивая оригинальным оформлением длинных локонов.

Минимализм в тренде

Ультракороткие стрижки женщины выбирают не только из соображений моды, но и потому, что за такими волосами гораздо легче ухаживать. Многие популярные варианты делают образ более динамичным и способны «омолодить» свою обладательницу. Ультракороткий вариант будет актуален для обладательниц овального лица с правильными пропорциями и выразительными губами или глазами. Тем, кто не может решиться на такие радикальные перемены, подойдут различные варианты пикси, позволяющие по-разному укладывать волосы в зависимости от настроения. К тому же такая причёска хорошо выглядит на женщинах разного возраста.

Боб также остается на пике популярности. Он одинаково хорошо будет смотреться как на прямых, так и на волнистых волосах.

Средняя длина с ровным срезом

Именно так можно описать самую популярную стрижку для волос средней длины. Это должно быть каре с идеально ровным краем. При этом не стоит бояться экспериментировать и делать эту стрижку обладательницам волнистых волос. Эффект легкой небрежности и дополнительный объём обеспечен. Такой вариант каре оставляет достаточный простор для самовыражения. Можно использовать популярные заколки, делать лёгкие волны, создавать объём или наоборот вытягивать прямые пряди.

Тем, кто может похвастаться достаточно густыми волосами, можно смело делать стрижку каскад и не заботиться о сложной укладке каждый день. Если классический вариант кажется достаточно скучным, в причёску можно добавить косую чёлку, отдельные длинные пряди, диагональный срез или укладку большей части волос на одну сторону.

Длина с изюминкой

Длинные волосы сами по себе являются выделяющимся украшением. Но чтобы выглядеть оригинальнее, можно использовать модный прием – выстричь виски. При этом необязательно делать это под «единичку» длина оставшихся волос с краю может варьироваться, в том числе актуально добавлять оригинальные рисунки. В некоторых случаях девушки выбривают область затылка. Для большей оригинальности выстриженную область можно акцентировать с помощью окрашивания.