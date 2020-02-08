Для женщин

Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

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В преддверии весны многие решаются на изменения в своем имидже, в том числе радикальные. Если обратиться к последним модным показам, можно увидеть массу оригинальных идей, актуальных для волос разной длины, начиная с ультракоротких, заканчивая оригинальным оформлением длинных локонов.

Минимализм в тренде

Ультракороткие стрижки женщины выбирают не только из соображений моды, но и потому, что за такими волосами гораздо легче ухаживать. Многие популярные варианты делают образ более динамичным и способны «омолодить» свою обладательницу. Ультракороткий вариант будет актуален для обладательниц овального лица с правильными пропорциями и выразительными губами или глазами. Тем, кто не может решиться на такие радикальные перемены, подойдут различные варианты пикси, позволяющие по-разному укладывать волосы в зависимости от настроения. К тому же такая причёска хорошо выглядит на женщинах разного возраста.

Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

Боб также остается на пике популярности. Он одинаково хорошо будет смотреться как на прямых, так и на волнистых волосах.

Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

Средняя длина с ровным срезом

Именно так можно описать самую популярную стрижку для волос средней длины. Это должно быть каре с идеально ровным краем. При этом не стоит бояться экспериментировать и делать эту стрижку обладательницам волнистых волос. Эффект легкой небрежности и дополнительный объём обеспечен. Такой вариант каре оставляет достаточный простор для самовыражения. Можно использовать популярные заколки, делать лёгкие волны, создавать объём или наоборот вытягивать прямые пряди.

Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

Тем, кто может похвастаться достаточно густыми волосами, можно смело делать стрижку каскад и не заботиться о сложной укладке каждый день. Если классический вариант кажется достаточно скучным, в причёску можно добавить косую чёлку, отдельные длинные пряди, диагональный срез или укладку большей части волос на одну сторону.

Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

Длина с изюминкой

Длинные волосы сами по себе являются выделяющимся украшением. Но чтобы выглядеть оригинальнее, можно использовать модный прием –  выстричь виски. При этом необязательно делать это под «единичку» длина оставшихся волос с краю может варьироваться, в том числе актуально добавлять оригинальные рисунки. В некоторых случаях девушки выбривают область затылка. Для большей оригинальности выстриженную область можно акцентировать с помощью окрашивания.

Лучшие идеи стрижек на весну-лето 2020

А какая стрижка нравится Вам?

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