Любовный треугольник: быть внутри или за периметром?

Не будем голословно говорить о том, что мужчины чаще заводят «любовь на стороне», нежели женщины. Об этом твердит упрямая статистика. Да и любовную геометрию в виде треугольников, квадратов и даже многоугольников затевают чаще всего мужчины, поскольку они находятся в выгодном положении.

И сейчас рассмотрим самые типичные варианты развития классической ситуации: обычная семья с детьми, 7-15 лет в браке, нажитое имущество, моральный прессинг жены по любому бытовому вопросу: от незабитого гвоздя до ожидаемого отпуска. В данной ситуации лишь единицы мужчин действительно заинтересованы в том, чтобы наладить отношения в семье, помочь в каких-либо делах, поддержать или решить тот или иной важный вопрос.

Не стоит сразу же всех под одну гребёнку, как и в любой ситуации, здесь у представителей мужского пола есть 2 выхода.

Дальше следовать по пути «представителей овощных», лёжа на диване, играя в компьютер и выполняя прочие замечательные дела, которые дают мужчине морально «отдохнуть от семьи» и быта. В этом случае Вам нечего переживать, никакой треугольник на Вашей овощебазе в ближайшее время не грозит. Найти эмоциональную и страстную отдушину в виде интрижки на стороне. С одной стороны, новый сексуальный опыт, яркие эмоции и впечатления, с другой, милый берег, где любят и ждут.

Вторая схема может прокручиваться и скрываться не только месяцами, но и годами. Но что же происходит на практике, когда обнаруживается эта тайная любовная связь?

А выбор здесь абсолютно не велик: большой скандал и развод, либо большой скандал и посадить на короткий поводок, еще может молчаливая и напряжённая борьба за золотого принца.

Первые два варианта случаются, но реже, чем самая странная и самая популярная женская стратегия – воевать до последнего. И вот здесь происходит удивительная вещь: жена делает вид, что не знает о сопернице, потому что боится разводиться (финансовая зависимость, дети, страх самостоятельности и т.п.), и начинает подмечать, что не так уж и плох её муж, любовница же, не зная всех тонкостей и мелочей, тянет одеяло на себя. Мужчину облизывают с ног до головы со всех сторон: он и идеальный муж, и семьянин, и в то же время неутомимый любовник. Битва за сердце Казановы всегда приводит к перемене мест слагаемых: жена становится роковой обольстительницей, а любовница готовит борщ, в ожидании любимого. Обе управляемы и несчастны. Счастлив ли мужчина? Сложно сказать о счастье, но то, что борьба за его внимание тешит его самолюбие, это однозначно.

Всю эту любовную геометрию можно разбить одним метким ударом – выйти одной из дам. Не втягивайте себя дальше в этот порочный круг. Если для Вас главная ценность в институте семьи – это верность и взаимоуважение, то стоит спокойно и решительно дать пенделя своему суженному. Не хочет уходить сам, тогда уйдите Вы. Оборвите свой поводок, выпустите козлика пастись на воле.

Что бывает в таких случаях? Мужчины чаще всего пугаются, ведь его правила игры нарушены, нет привычной борьбы, а он как трофей отошёл победившей стороне, не так он представлял женское преклонение. Ещё на голову капает социальная ответственность за семью. И теперь жена не такая уж и «пила», и без детей жизнь представить сложно, да и в целом, нравилось всё. Здесь начинается игра уже в другие ворота.