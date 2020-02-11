Мужчины этих знаков Зодиака создают проблемы в начале отношений

Говорят, что плохих или хороших людей не бывает. Просто возникают разные ситуации, в которых человек проявляет себя. Астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака создают больше проблем во время флирта, чем другие. Их представители не могут настроиться на серьезные отношения. Сами того не желая, они морочат головы бедным девушкам. Да, речь в статье пойдет о мужчинах.

Парень-Дева не умеет заводить отношения

Девы классные. Они спланируют ремонт, отпуск, покупку машины, выплату кредита и рождение детей. Они даже карьеру строят «по графику». И не забывают лечить зубы, обслуживать авто и менять носки. Может показаться, что и в отношениях парень-Дева такой же методичный педант.

Но это не верно. Девы будут делать самые странные вещи на свете, работать так, как никакой другой знак Зодиака, но им не дано воспринимать флирт серьезно.

Поэтому излишне скромные Девы даже и не пытаются заигрывать с женщинами. Они не пишут сообщения в соцсетях, и даже не лайкают ваши истории. Да, такой молодой человек может вечно их смотреть, вы уже замуж выйдете и двоих детей родите, а Дева так и будет издалека восхищаться вашей красотой и талантами.

Парень–Скорпион может и не считает вас особенной

Этот знак отличается склонностью к откровенности. Вам может казаться, что Скорпион выворачивает душу наизнанку, как бы приглашая в свою жизнь. Он расскажет о детстве, о бывших, о родителях, о своих предпочтениях в чем угодно, но расскажет он это всем.

Если посмотреть на переписки Скорпиона в социальных сетях, вы увидите, что он состоит в куче чатов, и откровенничает везде. Он рад рассказать о своей жизни кому угодно, от коллег по работе, до малознакомых людей. И может быть, вы вовсе не девушка его мечты, даже если он рассказывает вам о том, как в детстве катался на автобусе за сладкой ватой, а в студенчестве – гулял с дочерью замминистра. Скорпион выложит все – от своих любимых фильмов и игр до того, сколько детей он хочет иметь. Но это все не означает, что на фильм и в ЗАГС он хочет пойти именно с вами.

Общительные Весы

Представители этого знака просто ненавидят одиночество. Им некомфортно наедине с собой, и они готовы проводить время с кем угодно, лишь бы не сидеть одному в своей квартире. И Весы потому обязательно имеют много контактов, и посылают противоречивые знаки.

Весы могут просто так проводить с вами время, и при этом вы ни за что не поймете, флирт это, дружба или обычное убийство пары часиков, которые образовались между работой и сном.

Потому к представителями вышеперечисленных знаков Зодиака отношение должно быть особенно внимательным. Нет, это не означает, что с ними нельзя встречаться или общаться. Просто будьте предельно осторожными и пытайтесь правильно интерпретировать сигналы.