О чём жалеют невесты после свадьбы?

Организация свадьбы дело ответственное и, конечно же, хлопотное. Нередко, после уже прошедшего торжества невеста задумывается о том, что можно было бы сделать всё немного по-другому, чтобы свадьба получилась ещё лучше. Стоит рассмотреть, какие бы изменения внесли невесты в торжество, если бы можно было вернуть время назад:

Сократить число приглашённых

Как бы странно это ни звучало, но многие невесты считают, что в качестве гостей должны быть самые близкие люди. К сожалению, добиться этого не всегда получается, то родители настаивают, то кто-то может затаить обиду из-за не приглашения, так учитывая эти нюансы, и набирается полный зал гостей, некоторых из них молодые даже видят впервые.

Не тянуть с пригласительными

Казалось бы, пригласительные это мелочь по сравнению с организацией места торжества и подготовкой программы свадьбы, но на самом деле это не так. Многие невесты жалеют, что пригласительные разослали слишком поздно. Бывает так, что люди, получившие приглашение на свадьбу поздно, уже имеют какие-то свои планы в это время и отвечают отказом. Поэтому перед подготовкой к торжеству следует в первую очередь озаботиться приглашениями и все нужные вам люди обязательно будут присутствовать.

Не оставлять всё на последний вечер

Свадьбу нужно планировать задолго до самого торжества и не оставлять всё на последний момент. Лучше всего, если все приготовления будут закончены за неделю до свадьбы. Ведь у невесты будет время, чтобы просто отдохнуть и собраться с мыслями, в противном случае неизбежна какая-нибудь накладка, а уж про эмоциональное состояние невесты и говорить нечего. Правильным решением при организации свадьбы будет составление подробного плана действий.

Волноваться из-за мелочей не стоит

Любая невеста в ходе организации свадьбы находится в состоянии постоянного стресса, ведь нужно многое успеть сделать. Чтобы выглядело всё безупречно, каждая мелочь важна, думают они. На самом деле, многих гостей совсем не волнует, какого оттенка скатерти на столах и сколько ярусов у торта, ведь они пришли на торжество не ради этого. Поверьте, и вы и гости будут заняты совсем другим и такие мелочи не стоят слишком пристального внимания.

Не пренебрегать таймингом

Многие невесты жалеют, что не составляли подробного плана действий на свадьбе, а ограничивались лишь примерными набросками. Тайминг должен быть обязательно максимально подробным. Следует заранее расписать время на утренние сборы, фотосессии, а также на развлекательную программу. Без подробного расписания могут появиться некоторые накладки, которые внесут сумятицу в этот торжественный день.

Репетиция церемонии

Свадебная церемония должна быть идеальной, с этим соглашаются все невесты. Нередко из-за незнания своих действий, участвующие в церемонии люди могут чувствовать себя неловко, а также могут возникать непредвиденные ситуации. Именно чтобы избежать подобных конфузов, нужно обязательно проводить репетицию свадьбы. На репетиции должны присутствовать все лица, которые привлечены к церемонии, да и самой невесте следует потренироваться перед выходом к алтарю, чтобы в ответственный момент не упасть.

Празднование и ЗАГС стоит разделить

Неправильно думать, что из-за разделения празднования и регистрации в загсе, на разные дни теряется ощущение праздника. Наоборот, при проведении этих мероприятий в один день можно прилично вымотаться, а это, в свою очередь, не позволит ощутить в полной мере всю прелесть прекрасных моментов. Ведь график будет очень плотный, и выдержать его будет не так просто. Поэтому многие невесты жалеют, что не разделили регистрацию в ЗАГСЕ и само торжество на разные дни.

Тщательнее выбирать подрядчиков

Многие невесты после того как торжество закончилось, жалеют, что не выбрали других подрядчиков. Представление о том, как будет выглядеть и проходить торжественная церемония практически у любой невесты есть, но вот как подобрать специалистов для проведения свадьбы знают единицы. А ведь от этих специалистов будет зависеть всё мероприятие, а значит и воспоминания о нём. К выбору подрядчиков стоит отнестись очень серьёзно, это должны быть люди, которые знают своё дело. В противном случае невеста будет жалеть, что выбрала недостаточно профессиональных подрядчиков.

Побольше фотографий с гостями и родителями

От свадьбы должны остаться только тёплые и хорошие воспоминания. Поэтому фотографироваться стоит не только жениху с невестой, но и со всеми остальными близкими людьми. Фотографа нужно выбирать очень тщательно, он должен уметь снимать репортажи, где люди имеют свои эмоции.

Гости на прогулке ни к чему

Как утверждают некоторые невесты, брать на прогулку гостей не совсем хорошая идея, ведь многие из них вскоре заскучают, пока вы фотографируетесь и ходите по памятным местам. Также это не даст вам в полной мере расслабиться. Вы будете торопиться и отвлекаться. Можно на этот случай распланировать свадьбу так, чтобы гости пришли сразу к празднованию либо в это время организовать для них какие-нибудь интересные развлечения.

Хороший завтрак и сон

Многие невесты жалеют, что перед церемонией как следует не выспались и хорошо не позавтракали. Ведь впереди фотосессия, и на ней нужно выглядеть безупречно, а здоровый сон не только повысит настроение, но и улучшит внешний вид. Учитывая довольно насыщенный день свадебного мероприятия плотный завтрак тоже не повредит.