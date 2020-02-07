Определяет ли месяц рождения характер женщины?

Январь

В первый месяц года рождаются самые покорные и смиренные женщины. Но, в то же время, самостоятельные и гордые. Такие особы предпочитают решать свои проблемы сами. Хотя, это приносит некие трудности. Могут даже иметь несколько мужской характер и черты. Они не любят домашние заботы, но умеют искусно готовить.

Февраль

Период рождения настойчивых дам со сложным характером. У них часто наблюдаются нервные срывы и эмоционально нестабильные ситуации. Но такие женщины умеют совладать собой и контролировать эмоции. Сложности решают быстро и незамедлительно. Умеют хорошо манипулировать другими. Потому легко идут по карьерной лестнице. Очень любят детей и дорожат семьей.

Март

Очень восприимчивые дамы. Из-за своего упрямства и твердости не редко принимают все близко к сердцу. Они уязвимы и обидчивы, до воли мнительны и пессимистичны. Робким особам трудно достичь успеха. Бог одарил их женственностью, потому они так притягивают мужчин защитников.

Апрель

Женщины этого месяца достаточно смелые и настойчивые. Достигают поставленной цели с легкостью. Управляются трезвым смыслом и практичностью. Потому, эмоции и чувства им не указ.

Май

Властные и решительные, строгие и бескомпромиссные. Представительницы этого знака резки в отношениях и могут покончить с ними в любую минуту. Хотя и будут жалеть об этом. Дамы с легкостью пробиваются по карьерной лестнице и упрямо идут к своей цели. К сожалению, для этих женщин семья не на первом месте. Материальный достаток превыше всего.

Июнь

Благоразумие и внимательность – главные черты этих дам. Представительницы не злопамятны, а наоборот очень добры и милосердны. Они очень мнительны и ранимы. Пользуются своей развитой интуицией, которая помогает решать и не допускать развитие конфликтов. Прислушиваются к своему настроению.

Июль

Эти женщины самокритичны, постоянно занимаются самоанализом. Романтичные персоны, которые умеют слушать и сопереживать. Семейные ценности на первом месте.

Август

В этом месяце рождаются женщины – лидеры. Они властны и достигают своих целей при любых условиях. Независимые дамы, которые любят широкий круг внимания. Своей харизмой притягивают взгляды мужчин. Не смотря на все, очень ценят семью и домашние отношения.

Сентябрь

Горячие и эмоциональные, но рассудительные и осторожные персоны. Немного скуповаты, потому долги не спешат отдавать. Любят быть душой компании. Они не думают о выгоде и всегда готовы помочь другому. Эти дамы ревнивы, так что не следует давать им повода. Они большие чистюли и хорошо проявляют себя в кулинарном деле.

Октябрь

Очень любят общаться. Простые и великодушные. Перед тем, как принять какое-либо решение рассмотрят всевозможные варианты, а только потом примут окончательный. Лидеры в семье. Предательства не прощают. Хорошие хозяйки.

Ноябрь

Такие представительницы очень любят себя и до боли эгоистичны. Они прислушиваются только к своему мнению. Очень сексуальные и темпераментные. Умеют дарить тепло и ласку, но хотят получать то же взамен. Дата рождения играет большую роль и определяет дополнительные черты.

Декабрь

Представительницы этого знака имеют взрывной характер. Прямые и бесстрашные, лаконичные и принципиальные. Они будут идти к своей цели настойчиво и упрямо. Это хорошие товарищи, подруги. Они сумеют выслушать и поддержать. Из-за своей вспыльчивости могут иметь трудности в семейных отношениях.