Патчи под глаза: типичные ошибки использования

Патчи используют практически все современные барышни, которые следят за собой, ухаживают старательно за своим лицом, стараются выглядеть красиво. Патчи пользуются огромной популярностью из-за своей простоты и эффективности. Но погоня за красотой бывает опасной и вредной. Поэтому перед тем, как использовать патчи, необходимо познакомиться с типичными ошибками, которые допускают другие в обращении с этим модным бьюти-средством.

Патчи все одинаковые: ошибка № 1

Накладки под глаза надо выбирать в соответствии со своим типом кожи и эффектом, который барышня хочет получить (увлажнение, снятие отечности, омоложение). От типа патча напрямую зависит способ нанесения.

От темных кругов патчи надо клеить широкой стороной к носу, а разглаживающие мелкие мимические морщинки – широкой частью к внешнему уголку глаза.

Близко к слизистой глаза: ошибка № 2

Патчи не надо наносить прямо на глазное яблоко или в критической близости к слизистой глаза. Иначе состав средства вызовет раздражение. Между патчем и нижними ресницами должно находиться расстояние – от 2 мм.

Доставать руками можно: ошибка № 3

Из банки патчи необходимо доставать шпателями. Брать руками накладки нельзя, чтобы в емкость не попали бактерии. Они будут быстро размножаться во влажной среде сыворотки. Микробы не должны попадать на лицо и в глаза!

Накладки можно держать больше 20 минут: ошибка № 4

С накладками для красоты кожи принцип «чем больше, тем лучше» — не работает. Это касается не только патчей, а и всех средств бьюти-индсутрии.

Держать патчи нужно столько, сколько указано на упаковке. Питательные средства накладки отдают только отведенное количество времени, а потом начнут высыхать и заберут обратно влагу из кожи.

Снимаем от виска к переносице: ошибка № 5

Кожа вокруг глаз – самая чувствительная на лице, поэтому патчи необходимо снимать правильно! А это означает, что накладки убираются от носа к виску, чтобы кожа не растягивалась.

Прячем в холодильник: ошибка № 6

Место хранения накладок указывается на банке. В холодильник принято отправлять только патчи, призванные убрать отечность. Для других видов сывороток низкая температура вредна.

Читать или не читать состав: ошибка № 7

Изучать состав сыворотки обязательно, чтобы знать, какие вещества разрешено использовать в разное время года. Например, ретинол – антиоксидант, вреден в летнее время, поскольку он повышает светочувствительность. Если его использовать летом, может произойти фотостарение кожи.

Поэтому перед тем, как отнести баночку с сывороткой на кассу, стоит познакомиться с составом, чтобы не купить вредное средство для кожи.

Повторное использование: ошибка № 8

Экономить барышни любят. Тем более в Интернете множество видео о том, как можно повторно использовать патчи, если нагреть их в микроволновке или вымочить в сыворотке. Зачем себе вредить сознательно?

Накладки под глаза не предназначены для повторного использования. Есть патчи многоразовые, но даже они требуют обработки специальной сывороткой и антибактериальным составом. Продлевать жизнь накладок дома не стоит, это способно сильно повредить коже.

Умываемся, как только убрали патчи: ошибка № 9

Сыворотку после использования накладок убирают чистыми руками. Движения при этом должны быть похлопывающими. Ни в коем случае нельзя умываться, иначе все старания будут напрасными.

Очищение кожи водой и тоником проводить только до нанесения накладок с сывороткой!

Омолаживаем другие участки лица: ошибка № 10

Не смотрите вредные видео на Youtube о том, что нанесение накладок на другие участки кожи на лице приведет к их омоложению.

Состав патчей предназначен только для области под глазами. Соответственно, концентрация веществ небольшая, ведь для участков под глазами сыворотки много не надо использовать.

Нанесение патча на лоб или подбородок не даст эффекта, ведь питательных веществ для этих зон будет недостаточно. Лучше приобрести специальные патчи для губ, лба и других участков.