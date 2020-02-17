Почему молодые парни иногда выбирают для отношений женщин постарше?

В современном мире разница в возрасте для отношений не является удивительным фактом. Очень часто можно увидеть молодых девушек в сопровождении очень взрослых мужчин. Это практически сейчас не вызывает каких-то определённых эмоций. Но бывает так, что молодой парень начинает встречаться с дамой на несколько лет старше. Это, конечно, встречается реже, но тоже не является чем-то экстраординарным.

Такой выбор молодого человека объяснить довольно просто. Психологи объясняют это первым опытом со взрослой женщиной, который отложился в памяти. Есть ещё одно объяснение, которое скрыто в далёком детстве. Психологи считают, что подсознательно молодых парней привлекают зрелые женщины в том случае, если в детстве они недостаточно получили материнской любви.

Женщина идёт на такие отношения часто из-за нереализованного материнского инстинкта. Но есть и ещё одно объяснение и это три физиологических возраста:

Психологический — на сколько женщина себя ощущает. Социальный — года по паспорту. Физиологический — на сколько человек выглядит в жизни.

Случаев совпадения всех возрастов практически не встречается. Дама при выборе партнёра всегда ориентируется на свой физиологический возраст и психологический, но никогда на паспортный.

Но если женщина думает, что её выбор правильный по всем параметрам и она ощущает себя комфортно в таких отношениях, то, как правило, психологических проблем ей всё же не избежать. Она постоянно будет себя накручивать, думая о том, что могут подумать люди или разглядывая себя в зеркале. Она понимает, что стареет, в то время как молодой человек всё ещё молод. Масло в огонь могут подливать и лучшие подружки, которые будут только накручивать её, говоря, что скоро эти отношения прекратятся, а парень для создания семьи найдёт барышню моложе.

Если кто-то находится в такой ситуации, не стоит особо себя накручивать. В отношениях, где женщина старше, есть и положительные стороны.

Если женщину тянет к молодому человеку, и он отвечает взаимностью, если это всё по-настоящему, то в паре возникает взаимопритяжение, а это и есть самое главное в отношениях. Знайте, что будущее вы строите сами, без посторонней помощи, а значит, оно будет таким, каким вы его видите.

Любая женщина при появлении отношений, критично себя оценивает. Тем более если женщина в возрасте. Где-то появились морщинки, где-то отложился жирок и т. д, Но стоит знать, что, возможно, именно эти мелочи и привлекли молодого человека, ведь о вкусах не спорят. В разговорах с молодым человеком не нужно затрагивать темы возраста и всё будет в порядке.

В подобных отношениях женщине лучше будет держать своих подружек на расстоянии, так как их вредные советы могут разладить вашу личную жизнь. В основном в них будет говорить зависть, а не желание предостеречь. Помните, что вы живёте один раз и своё счастье строите сами, ведь вы взрослый и самостоятельный человек.

Умные люди никогда не осудят подобные отношения, осуждают скорее люди, живущие стандартными стереотипами. Но без собственного выбора не может быть свободы, как и настоящего счастья.