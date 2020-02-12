Почему ткань вискоза от магазина alltext.com.ua такая популярная

В наше время для создания одежды используются различные материалы. Они должны быть прочными и безопасными, поскольку только так можно получить долговечную одежду. Современная ткань вискоза заслуживает вашего внимания, ведь она соответствует современным требованиям. В чем ее особенности, и какими сильными сторонами обладает материал?

Преимущества использования вискозы для создания одежды

У данной ткани есть много сильных сторон, с которыми нужно разобраться подробнее:

мягкая на ощупь ткань будет сохранять тепло зимой и прохладу летом;

материал плотный, поэтому он с легкостью драпируется;

ткань не будет электризоваться, и накапливать электричество;

волокна материала можно окрасить в любой цвет, ориентируясь на нужные результаты;

если правильно окрасить ткань, то она не будет линять после стирок;

вес вискозы меньше, чем вес хлопка, поэтому носить одежду приятно;

полотно прочное и надежное, что позволит насладиться длительным сроком службы вещей.

Помимо этого, одежда из вискозы не становится причиной аллергических реакций. Вы можете убедиться во всех этих плюсах на практике, если сделаете выбор в пользу данного материала. Он оправдает ваши самые смелые ожидания.

Виды вискозы

Данный материал делится на несколько видов. Все зависит от его основных характеристик и особенностей:

натуральная вискоза: нежный и мягкий материал, который обладает отличными показателями прочности в сухом виде;

трикотаж: волокна вискозы можно использовать для изготовления трикотажных полотен, ведь они получаются надежными, прочными и долговечными;

материал с эластаном: ткань получается максимально эластичной, поэтому ею пользуются для создания нижнего белья или спортивных костюмов;

«масло»: мягкий трикотаж приятен на ощупь, изделия великолепно облегают фигуру и подчеркивают ее преимущества;

хлопок: получается прочное волокно, с которым нужно осторожно обращаться при намокании, ведь так оно хрупкое;

«штапель»: материал создан из коротких волокон вискозы, поэтому он получается прочным и упругим, легко драпируется и поддается стирке в стиральной машинке на любом режиме.

Интернет-магазин alltext.com.ua предлагает заказать качественную вискозу на выгодных условиях. В каталоге собран большой ассортимент тканей, с которым можно ознакомиться на досуге. Вы можете позвонить нашим консультантам и задать им те вопросы, которые у вас возникли. Сотрудничество с нашей компанией принесет вам только положительные эмоции.

Источник: https://www.alltext.com.ua/catalog/trikotazh/viskoza