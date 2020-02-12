Приемлемые цены на люстры бра от магазина splendid-ray.ua

Выбирать источники освещения для установки в своем доме нужно внимательно. Ассортимент моделей настолько широкий, что в нем можно запутаться. Вы можете обратить внимание на люстры бра, которые считаются практичными и удобными. На что смотреть, чтобы подобрать подходящую модель для своего дома?

Основные параметры выбора бра

Итак, вы решили купить данный светильник. Какие параметры играют важную роль?

Размеры цоколя. Обратите внимание на размер цоколя, чтобы определиться с видом лампы. Если патрон нестандартный, то требования к источникам света ужесточаются. Разобраться в данном ассортименте сложно, поэтому стоит обратиться за помощью к специалистам. Они подскажут, какой вариант уместен в конкретной ситуации.

Защита от влаги. Если вы решили установить бра в ванной, то стоит продумать моменты защиты изделия от влаги и пара. Покупайте только те светильники, на коробке которых присутствуют буквы IP. Рядом с ними есть цифры, которые обозначают уровень защиты от влаги. Наиболее оптимальным вариантом считается показатель IP44. Но если вы знаете, что на светильник будут попадать струи воды, то покупайте бра с маркировкой IP55.

Система включения и число источников освещения. Бра могут обладать различной конфигурацией, поэтому количество источников света ничем не ограничено. Например, для детской подойдут одиночные приборы, которые сделают акцент н а определенной зоне помещения. Принимайте во внимание соотношение мощности лампы в бра с обыкновенными лампами накаливания.

Особенности выключателей. Бра могут быть оснащены разными вариантами выключателей. Это шнуры, веревки, кнопки, сенсорные экраны. В данном вопросе все зависит от ваших потребностей и пожеланий. Строгих ограничений нет, поэтому вы не будете испытывать сложностей.

Подводим итоги

Итак, давайте выделим несколько основных правил, которые помогут подобрать подходящее бра:

если вы будете устанавливать светильник в детской, то избегайте моделей, которые выполнены из стекла или металла;

в просторных помещениях с изысканным интерьером уместны бра из хрусталя, которые сделают комнату презентабельной и стильной;

светильники для ванной должны обладать высоким уровнем защиты от влаги.

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Источник: https://splendid-ray.ua/catalog/osveschenie-dlya-komnaty/bra