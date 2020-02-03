Разрушение отношений по-женски: как мы сами крушим то, что строили

От представительниц прекрасного пола можно часто услышать жалобы на мужчин. Они то и дело твердят, что те перестали быть романтичными, вечерами продавливают диван, пресекают попытки «поговорить о нас» и тому подобное. Конечно, такое бывает нередко. Но часто забывается, что порой сами женщины способствуют разрушению отношений, подводя их к опасной черте.

Запрещенные приемы в конфликтах

Любая ссора или разногласия с истеричной особой часто перетекают в «бои без правил». Уравновешенный здравомыслящий человек понимает, когда разговор переходит на опасную почву, то старается сменить тему, обойти острые углы и понимает, что подливать масло в огонь не стоит. В противовес этому некоторые женщины наоборот доводят всё до максимального эмоционального накала и, когда заканчиваются рациональные адекватные аргументы, в ход идут запрещённые приёмы, вспоминаются старые обиды, озвучиваются самые нелицеприятное черты партнера, издержки его воспитания, характера. Пожалуй, самым болезненным является шантаж и попытки вызвать ревность.

Молчаливые «обидки»

Ничто так не дезориентирует мужчину, как резко замолчавшая женщина, которая начинает с неуместной агрессивностью намывать посуду, выглаживать белье и тому подобное. Когда партнёрша замалчивает обиды и недовольство, это не сулит ничего хорошего обоим. Мужчину такая неопределенность действительно пугает. Поскольку все люди разные, он не обязан уметь угадывать, что на этот раз пошло не так. Поэтому женщинам лучше лишний раз прямо и максимально конкретно выражать своё недовольство вместо того, что бы ударяться в красноречивое молчание.

Взгляд свысока

Демонстрация силы и превосходства, даже кажущихся, не понравится никому, тем более мужчине, которому порой хочется выступить в роли покровителя или быть на равных с партнершей. Такой неприятной чертой грешат властные женщины, которые привыкли начальствовать над домашними, родственниками, чрезмерно опекать повзрослевших детей. Некоторые переносят авторитарную манеру поведения с работы, представляя супруга одним из своих подчинённых. Безусловно, бывают ситуации, когда нужно проявить силу, взять ситуацию в свои руки и проявить лидерские качества, но нужно понимать, когда это уместно, а когда это неприятно для близкого человека и лишает его возможности проявить активную заботу.

«Какая есть!»

Именно такое можно услышать от стервозных представительниц прекрасного пола, когда они в очередной раз поступают отвратительно в отношении близких людей. Они сваливают всё на свои якобы врожденные особенности характера, дескать, «такая вот я уродилась» или «такой вот меня воспитали». Распространёна фраза «не я такая, это жизнь такая» и тому подобное. Всё это лишь неуместная попытка уйти от ответственности за свои собственные слова и поступки, свалить её на чужие плечи. В более запущенных случаях девушка может ещё и обвинить человека, что её спровоцировали и заставили. Такие выпады обычно можно услышать от девушек, которых растили в убежденности, что девочки должны быть капризным, непостоянными, глуповатыми, неспособными отвечать за свои слова и живущими в атмосфере безнаказанности.