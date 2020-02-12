Самые опасные, хитрые и лукавые знаки Зодиака

Всегда есть те, кто идет по головам, невзирая на других, те, кто готов отомстить и не по-детски. Врагов нужно знать в лицо. Какие же знаки зодиака приумножают этот список?

Скорпионы

Внутренняя мощь, сила. Коварные личности, с которыми очень тяжело найти общий язык, наладить приятельские или романтические отношения. Это прирожденные стратеги. Они справедливы, но вставать на их пути нет смысла. Поскольку придуманный стратегический ход уничтожит противника или конкурента. В любом случае, Скорпион «покусает» рядом находящегося. Усмирить забияку сможет лишь сильная духом и уверенная в себе персона. Но, если тот почувствует слабину, то сразу начнет «атаковать». Сложнее будет тем особам к кому Скорпион сам пойдет навстречу и захочет иметь какие-то романтические чувства. В таких ситуациях действовать пройдется очень деликатно. Представители этого знака не любят отказов или какого-то перегруза. Чувства его задеть легко, но стоит ли?

Козерог

Этот знак не отличается особой привередливостью. Он не лукавит и не ехидничает особо. Просто использует эти инструменты в качестве достижения своих целей. Ведь личные нужды важнее всего. Козерог – это карьерист. И обойти кого-либо по службе не составит труда. Они рвутся в высшие слои общества и если захотят достигнуть этого, то пойдут по головам. Если кто-то стоит на пути, то он может стать жертвой обстоятельств.

Водолей

Этот знак не может поступить подло именно здесь и сейчас. То есть он не сможет подставить товарища или предать дорогого тебе человека. Но, если дело касается решения бытовых вопросов, то тут возникает масса трудностей. В таких ситуациях они просто несносны. Только они вправе распоряжаться и выносить вердикт. Никто не вытерпит их постоянных придирок. Горячий и взрывной характер только обостряет итак не приятное положение. А, переменчивое настроение влияет на семейные отношения.

Весы

Если они чувствуют скуку или ощущают рутину, то лишь в этом случае стают несносными и придирчивыми. Любят справедливость во всем. Они и мухи не обидят, но любят раздувать ссоры на ровном месте. Что самое интересное, Весы никогда не думают о последствиях. Иногда, возникает зависть из-за жизненной несправедливости: когда кому-то все дается легко, а им приходится вкалывать.

Близнецы

Такой знак – противоречивая, но творческая натура. Дружелюбный знак, который никогда не придаст товарища и не оставит его в трудной ситуации. Двуличность знака заключается в его болтливости и желанием натворить пакость. Лицемерие – это не самоцель и посвящать ей всю жизнь они не станут.