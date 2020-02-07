Самые подлые знаки Зодиака

По знаку Зодиака часто можно определить, какими чертами характера наделён человек. Некоторым знакам больше свойственна сентиментальность, другим — смелость, но есть и те, которые отличаются подлостью. И чтобы знать с кем имеешь дело, нужно познакомиться с характеристиками этих знаков поподробней.

Козерог

Поступки людей, рождённых под этим знаком, нельзя назвать случайными, они тщательно выверяют и просчитывают каждый свой шаг. Козерогам свойственно ставить цель и идти к ней, не взирая на любые препятствия, в том числе и по головам, если такая необходимость возникнет. Жалости и сочувствия ожидать от них не приходится – просто холодный расчёт и всё, а то, что именно вам суждено было стать препятствием на их пути — это уже ваши проблемы. Такова жизнь, так думают Козероги и каждый сам за себя.

И примечательно то, что в подлости женщины оказываются более коварными, чем мужчины. Вот такая закономерность.

Близнецы

Если вы считаете, что усидеть сразу на двух стульях невозможно, то ошибаетесь, Близнецам это блестяще удаётся. Они любят быть везде и получать удовольствие от жизни. А для этого иногда приходится идти на подлости, пусть и небольшие, но всё-таки. А ещё Близнецам сложно хранить секреты, это вторая причина, по которой их можно обвинить в лицемерии.

Дева

Девы великодушны, но до того момента, пока вы не станете для этого человека конкурентом. Им важно всегда и во всём быть впереди. И рождённые под этим знаком могут быть довольно расчётливыми и хладнокровными, если дело касается их интересов. Не смотря на свою эмоциональность, они способны взять себя в руки и даже пожертвовать дружбой ради первенства. А ещё Девы готовы на всё ради своих детей и не дай Бог кому-то обидеть сына или дочь. Такому задире не уйти от расплаты.

Овен

Овен трудолюбив и умён, а способность хорошо рассчитывать каждый свой ход делает его опасным для конкурентов. Ради своей цели, которая скорее всего, будет заключаться в материальном благосостоянии, Овны пойдут на любое предательство, хотя сами отнесутся к своему поступку вполне лояльно. Дело в том, что они высоко ценят достойного противника, а со слабаками привыкли не считаться. По их мнению, те сами виноваты, что разрешают себя растоптать.

Лев

В природе Лев — царь зверей, он привык, что ему никто не смеет перечить, а вот в жизни этот знак тоже считает, что он вне конкуренции. Чтобы узнать, что он готов на подлость, вам нужно, во-первых, первому сделать неправильный шаг, то есть спровоцировать. А во-вторых, ответный удар последует не сразу. Лев будет выжидать подходящий момент и поверьте, его удар будет нанесён именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Лев с удовольствием одержит победу и будет потирать лапы, наблюдая за вашими страданиями.