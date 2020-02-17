Стойкие знаки Зодиака: кому трудности идут на пользу?

Некоторые люди стараются не лезть в неприятности и обходить помехи. Прекрасно осознавая, что это может отвлекать от поставленных задач, сбивать с толку или попросту являться пустой тратой сил и энергии. Но для некоторых знаков Зодиака трудности идут только на пользу, и они даже готовы самостоятельно искать неприятности, лишь бы почувствовать азарт борьбы.

Овен

Овны считаются самыми сильными и стойкими знаками Зодиака. Они не теряются в кризисных ситуациях и способны устоять даже под самыми тяжелыми ударами судьбы. Они не опускают руки и никогда не отказываются от своих целей. Чем сложнее ситуация, в которой они оказались, тем упорнее они борются. Важно только соизмерять свои силы с поставленным вызовом.

Скорпион

Скорпионы хвастаются сильным характером и волей к борьбе. Этот знак иногда настолько нуждается в каком-то сопротивлении, что намеренно ищет проблемы и конфликты. Потому что именно из этих процессов они набираются сил. Неприятности воспринимаются как стимулы к действию. А действовать они могут как в тайне, так и напролом. Воля к борьбе — это хорошо, но не стоит переходить границы и искать проблем ради самих проблем.

Лев

Знак отличается пониманием своих желаний и способов их получения. Какие бы препятствия и проблемы не свалились на их головы, и как бы они не застряли в кризисных ситуациях, Львы будут упорно продолжать двигаться вперед, проявляя стойкость и терпение. Однако не стоит увлекаться, иначе такая уверенность и целеустремленность может граничить с беспринципностью и готовностью приносить в жертву других.

Козерог

Этот знак все делает медленно и уверенно. Как типичный представитель земной стихии, Козероги двигаются к своей цели неотвратимо, проявляя силу воли и терпение. Это амбициозный знак, который способен преодолеть любые препятствия на пути к своей цели. Они готовы только на максимальное количество благ. Однако не стоит забывать, что, путешествуя по жизни тараном, можно снести случайно попавших на пути людей.

Стрелец

Это устойчивый и сильный знак, который невозмутимо встречает любые препятствия. Они не склоны к самобичеванию или жалости к себе в моменты поражений, а только проводят анализ своих ошибок и берутся за дело снова. Они падают чтобы подняться снова, не поддаются провокациям и способны отстаивать свои позиции. К тому же они обладают прекрасным контролем над своими эмоциями, что уменьшает их шансы попасть под чужое влияние.