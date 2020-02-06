Типы систем вентиляции и кондиционирования

В современном русском климате, в жару бывает очень жарко, в зимой бывает очень холодно. Это логично и к данному закону уже все привыкли. Потому люди покупают систему вентиляции и кондиционирования. Сегодня мы расскажем, что это за системы и как они отличатся друг от друга. Если вы захотите приобрести систему кондиционирования, то сделать это моно при помощи сайта Climatbud.com.ua.

Что такое система кондиционирования

Это специальная система, которая функционирует внутри помещения. Каждое помещение имеет собственные параметры влажности воздуха, температурного режима, а также скорости движения воздушных масс внутри помещения. Всё это влияет на комфорт, с которым человек находится внутри помещения.

Система кондиционирования нужна для того, чтобы сделать эти параметры наиболее комфортными для человека. То есть, единственная цель системы кондиционирования в том, чтобы держать температуру, влажность и скорость движения воздуха в одном диапазоне, который задал сам пользователь.

Если говорить про назначение кондиционеров, то они могут существенно отличаться:

Обеспечение требуемых условий для технологического процесса. Условия были указаны в государственных документах; Также кондиционеры могут поддерживать оптимальные санитарно-гигиенические нормы в помещении; Ещё кондиционер требуется летом (или в любой другой жаркий период), когда вентиляция не справляется с обеспечением оптимальных условий внутри помещения.

Как можно заметить, некоторые типы кондиционеров предназначены не для бытового использования, а для применения на производстве.

Вентиляция

Теперь перейдём к вентиляции. Для начала определимся, что это вообще такое. Вентиляция — регулируемый воздухообмен. Он нужен для того, чтобы создать воздушную среду, которая будет оптимальной для помещения. Примечательно то, что тут речь идет только о температуре и чистоте воздуха. Влажность и прочие показатели вообще никак не относятся к системе вентиляции.

Если говорить об отличиях систем вентиляции между собой, то тут можно отметить следующие особенности:

По методу, используемому для создания давления, чтобы воздух мог перемещаться. Есть механический метод побуждения, а также естественный; По назначению. Существуют приточные и вытяжные системы; По месту использования. Некоторые системы вентиляции могут работать самостоятельно, а некоторые из общей сети вентиляции; По конструкции. Есть бесканальные и канальные типы вентиляции.

Как можно заметить, отличий у системы вентиляции очень много. Если вы хотите выбрать хороший кондиционер, нужно работаться, как всё это влияет на качество работы механизма, и выбрать оптимальный для себя вариант.