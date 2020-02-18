Топ 5 любящих знаков Зодиака

Любовь – удивительное чувство. Именно оно пробуждает в человеке желание дарить ласку и тепло своему избраннику, не требуя чего-либо взамен. Однако, далеко не каждый из нас способен проявлять подобные чувства. Некоторые люди, по причине своей закрытости и зажатости, попросту неспособны на это. Другие же готовы рассказать о своей влюбленности не только своей половинке, но и всем, кто их окружает.

Астрологи убеждены, что способность проявлять чувства и эмоции напрямую зависит от знака Зодиака, к которому относится конкретный человек. Они утверждают, что лишь единицы способны максимально открыто выражать то, что они чувствуют.

Овен

Тем, кому приходилось общаться с Овном, не понаслышке известны особенности характера этого человека. У Овнов довольно сложный характер. Они упрямы, настойчивы, самоуверенны, а иногда даже грубы. Наверное, многим будет сложно поверить в то, что чувство влюбленности превращает грозного Овна в самого милого человека на этой планете, но это так.

На первых этапах отношений представители этого знака ведут себя достаточно скромно. Все дело в неловкости и неумении выражать свои чувства. Но это длится недолго. Как только Овен поймет, что по уши влюблен в вас, он буквально завалит знаками внимания и романтическими сюрпризами.

Телец

Представителей этого знака можно назвать самыми преданными и постоянными людьми. Телец влюбляется довольно редко. Но если это случилось, то поверьте – о подарках, поддержке, знаках внимания и сюрпризах Тельцу напоминать не придется. Этот человек готов окружить свою избранницу круглосуточной заботой и делать все, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно.

Козерог

Козерогов принято считать консервативными и довольно закрытыми людьми. Но это не мешает им становиться прекрасными семьянинами. Козерог не способен вынести равнодушия. Именно поэтому он проявит себя только в том случае, если его избранница ответит ему взаимностью. В этом случае Козерог станет настоящей стеной, через которую не смогут пробиться никакие невзгоды.

Рак

Представители этого знака очень быстро привязываются к людям и чувствуют некую зависимость от своих возлюбленных. Они готовы сделать все возможное и невозможное, чтобы любимый человек чувствовал себя счастливым. Рак окружит своего избранника огромным количеством тепла и заботы, но только в том случае, если будет видеть, что его чувства взаимны.

Весы

Доброжелательные и щедрые Весы готовы отдать любимому человеку даже последнюю хлебную крошку. Они предпочитают избегать конфликтных ситуаций и стараются сгладить все острые углы. Несмотря на рациональное мышление, Весы остаются большими романтиками. Однако, вступая в отношения с Весами, нужно понимать – они способны дарить любовь, но ровно в тех количествах, в которых они ее получают.

Отношения с представителями некоторых знаков Зодиака могут показаться настоящей сказкой. Они наполнят вашу жизнь романтикой, заботой и любовью. Присмотритесь получше к вашим поклонникам.