Топ-5 щедрых мужчин по знаку Зодиака

Готовность тратить деньги и радовать подарками, конечно, зависит от отношения человека, его убеждений и воспитания. Однако не стоит сбрасывать с чаши весов врожденную предрасположенность и особенности характера, свойственные отдельным знакам Зодиака.

Рыбы

Доброта и щедрость такого человека известны многим. Это чуткий мужчина, который точно знает, как угодить партнерше, и при этом ему не нужны какие-то дополнительные поводы для подарков. Он готов радовать независимо от особых случаев, поэтому в большинстве его проявления щедрости – приятные сюрпризы. Именно об этих мужчинах, говорят, что у них конфетно-букетный период длится годами.

Водолей

Этот знак Зодиака отличается тем, что получает немалое удовольствие, когда отдает другим своё время, внимание, деньги. При этом ему крайне важно чувствовать и видеть мощную эмоциональную отдачу. Бурная благодарность, эмоции, приятные слова – всё это заставит его повторять свой поступок снова и снова. Поэтому партнерши таких мужчин, как правило, особы впечатлительные и красноречивые.

Стрелец

Это достаточно преданный знак Зодиака, который с особым трепетом относится к своим близким друзьям и родным. Именно на них направлено все его внимание. Поэтому он с удовольствием готов радовать их подарками, сюрпризами и не скупится на траты, когда речь идёт о презенте. Он очень чутко реагирует на разные просьбы и запросто может отложить какие-то свои дела и планы, чтобы помочь близкому человеку или подержать в трудной ситуации. Из-за этого могут возникать и сцены ревности, так как Стрелец спешит на помощь не только любимой.

Овен

Щедрость этого знака Зодиака распространяется на всех близких ему людей, поэтому не стоит рассчитывать на то, что особое внимание будет сконцентрировано на партнерше. Он проявляет особую изобретательность, придумывая различные сюрпризы и подарки, к тому же он всегда готов оказать посильную денежную помощь.

Лев

Этому знаку Зодиака доставляет особое удовольствие оказывать покровительство и щедро одаривать свою половинку. Но он делает это не бездумно, каждый его жест должен быть заслуженным, поэтому он взвешивает потенциальную отдачу. Его сложно ввести в заблуждение, поэтому только искренняя и любящая партнерша может пользоваться его щедростью. А в случае размолвки Лев, не задумываясь, прерывает поток своих подарков, переключаясь на более достойных.