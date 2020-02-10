Женские имена, которые делают своих обладательниц богатыми и удачливыми

Энергетика имен имеет важное значение для его обладателя, поскольку она определяет направление развития, затраты сил на ту или иную деятельность. Можно заметить, что у некоторых женщин все в жизни идет активно, они горы сворачивают, все успевают, достигают поставленных целей. Какие имена способны принести удачу и наполнить жизнь новым смыслом? Психологи называют семь женских имен, приносящие своим обладательницам удачу. Также доказано, что большего успеха достигают женщины, которых называют полным именем, а не уменьшительно-ласкательным.

Полина

Имя с сильной энергетикой. Полина финансово обеспечена по жизни, не испытывает трудности с деньгами. И благодарить она может за это только себя, а не кого-то другого. Женщины, носящие имя «Полина», прекрасно планируют свои траты и управляют финансами.

Елена

Обладательницы этого имени успешны в карьере, прекрасные предпринимательницы. Елены способны правильно выстроить свою карьеру, стать директором, руководителем, создать свой бизнес. Финансовых проблем в жизни не испытывает.

Ирина

Маленькие Иры точно знают, как распоряжаться деньгами. Ирины всегда прилично зарабатывают, не бедствуют, умело руководят крупными компаниями, разбираясь в финансовых и экономических вопросах лучше других.

Ольга

Имя является магнитом для денег. Ольга приумножает свое состояние без особых усилий. Барышни с таким именем могут работать без остановки. Из-за этого у них мало радостей в жизни.

Оксана

Дамы с именем Оксана отличаются умом, независимостью, способностью достичь желаемого без посторонней помощи. Барышни могут приумножить богатство, найти источник своего финансового благополучия. Оптимизм и вера в лучшее позволяют быстро добиться успеха в той или иной сфере.

Екатерина

Женщины обладают особым шармом, умом, обаянием. Екатерины успешны, без трудностей заводят нужные и полезные знакомства, которые потом используют для развития карьеры. Доброжелательность и обаяние способно свести мужчин с ума. Кати ставят перед собой правильные и конкретные цели, которые они достигают достаточно быстро.

Светлана

Энергетика Свет способствует притоку к ним финансов и успеха. Благодаря врожденному трудолюбию, девушки идут через тернии к поставленным целям. Для Светлан совсем не сложно поставить задачи и сделать любой проект успешным и доходным.