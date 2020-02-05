Знаки Зодиака: кто способен хранить верность

Рутина и быт способны разрушить любые романтические отношения. Некоторые пары с достоинством выходят из этих испытаний, но есть и те, кто пытается разнообразить жизнь кратковременными романами на стороне. Как и во всех сферах жизни человека, здесь тоже не обошлось без влияния звезд. Правда, полностью вину все же на них возлагать нельзя. Звезды могут лишь наделить некими склонностями, а сможет ли человек противостоять искушению – это уже во многом зависит от его личных качеств и воспитания.

Кто же из знаков зодиака, благодаря удачному расположению звезд в момент их рождения, оказался в категории стойких оловянных солдатиков, способных выдержать любые соблазны и хранить верность своим половинкам? Сейчас узнаете.

Раки

Раки – вот идеальные партнеры для тех, кто стремиться создать крепкую семью. Они сразу же нацелены на серьезные отношения. У представителей этого знака зодиака нет склонности к мелким интрижкам и адюльтерам. Но для них очень важно найти вторую половинку, разделяющую их взгляды на жизнь и на семейные ценности. Как только они находят такого человека, как тут же переносят все свое внимание на него. Все остальные для Раков просто перестают существовать. Полученные заботу, любовь и внимание они вернут сторицей. Это действительно самые верные люди, полностью отдающие себя отношениям.

Скорпионы

Казалось бы харизматичные Скорпионы, держащиеся немного надменно и отстраненно с окружающими, меньше всего склонны к верности. Но ведут они себя, прежде всего, так, потому что боятся быть обманутыми. Перед людьми, которые доказали им свои чувства и преданность, они открываются совсем с другой стороны. Но все же врожденная подозрительность не дает Скорпионам полностью расслабиться и они постоянно настороже, ожидая от своей половинки какого-либо подвоха. Для них важна не только духовная совместимость, немаловажную роль играет и физическая близость. Получая в семье полное удовлетворение своих сексуальных потребностей, они никогда даже не помыслят об измене.

Козероги

Козероги ко всему подходят ответственно и любые свои поступки тщательно планируют. Они долго и скрупулезно выбирают себе партнеров, ведь им не нужны легкомысленные отношения. Представители этого знака зодиака сразу нацелены найти любовь всей своей жизни. Козероги полностью вкладываются в отношения, и не имеют ни времени, ни сил, ни желания заводить интрижку на стороне. Все свое свободное время они проводят с любимым человеком. А поскольку они относятся к числу трудоголиков, то этого времени у них не так уж и много.

Девы

Девы обладают философским складом ума, склонны к педантизму и стремятся к одиночеству. Если они пускают кого-то в свое сердце, то это далеко не случайный человек в их жизни. Девы очень разборчивы и брезгливы, и в отношения вступают только после длительных раздумий, взвесив все «за» и «против». Так что их избранники проходят очень тщательный отбор, и менять их на кого-то другого, с точки зрения, Дев просто глупо. К тому же они больше склонны к романтике, чем к животной страсти.

Тельцы

Тельцы, как и все представители земных знаков, любители постоянства. Если они клянутся в вечной любви – им можно верить. Но нужно учитывать один нюанс: если они узнают, что партнер им изменил, то ответят той же монетой, причем только из чистой мести. Если же в отношениях царит идиллия, то Тельцы даже не подумают о походе налево. Они довольно ленивы и прижимисты, а любые адюльтеры требуют, как финансовых, так и энергетических затрат – нет уж, увольте, Тельцы лучше понежатся со своими половинками на мягком диване у телевизора. Так что если их не провоцировать, то можно даже не сомневаться в их верности.

Представители вышеперечисленных знаков зодиака готовы ответственно относиться к взятым на себя обязательствам, им можно доверять, но никогда не стоит провоцировать и играть с их чувствами.