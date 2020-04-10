10 секретов сохранения молодости

Каждая женщина хочет оставаться молодой и красивой долгое время. У каждой есть свои индивидуальные секреты красоты, но многие из них подходят всем женщинам.

Внимание стоит обратить на ретинол. Различные средства с витамином А помогут избежать морщин, так как под его воздействием происходит обновление клеток кожи.

Поможет омолодить кожу и регулярное проведение пилинга. То со временем на коже образуется множество отмерших частичек, которые в результате чистки удаляются. В результате этого кожа лучше впитывает полезные микроэлементы.

Не стоит забывать и об использовании средств с SPF-фильтрами. Причем применять данные средства необходимо как зимой, так и летом. В холодное время года следует выбирать крем с SPF-фильтром около 15, летом обращать внимание на более высокие характеристики.

В комплексе с SPF-средствами используются и увлажняющие сыворотки. Интенсивное увлажнение обеспечивает ланолин, глицерин и гиалуроновая кислота в составе косметического средства. Причем для дополнительного увлажнения кожи лучше добавить в питание гиалуроновую кислоту и коллаген.

Использование антиоксидантов также защитит кожу от вредного воздействия окружающей среды. Антиоксиданты способны нейтрализовать свободные радикалы. Наиболее благоприятный эффект приносит использование средств, в состав которых входит экстракт зеленого чая, виноград, голубика или гранат.

Стилисты также советуют осветлить несколько прядей волос, желательно те, которые обрамляют лицо. По их словам темные локоны затемняют кожу лица и делают его более усталым и осунувшимся.

Женщинам после 40 лет стилисты предлагают обратить внимание на новые образы с челкой. Такая прическа поможет скрыть даже глубокие морщины на лбу. Главное обращать внимание на веяния моды и не выбрать уже устаревший образ, который лишь добавит внешности недостатков.

Также с возрастом стоит использовать боле легкие и прозрачные тональные основы. Толстый и темный тон лишь визуально состарит кожные покровы. Матовый тональный крем имеет аналогичное влияние.

Свои секреты есть и у визажистов. Для начала необходимо добавить к ежедневному макияжу больше розовых оттенков. Например, нежно розовый блеск для губ или румяна. А матовых оттенков стоит избегать.

Правильная форма бровей также способна избавить от нескольких лет. Правильную форму бровей, которая идеально подходит под овал лица поможет подобрать профессиональный мастер.