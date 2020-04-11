11 правил: как «включить дурака» в споре и выйти победителем

Вести интеллектуальную беседу, а тем более спор – дело тонкое, но вот проблема в том, что не всегда можно выйти при этом победителем. Правда, оказывается, есть категория людей, которой удаётся стойко придерживаться собственного мнения и выигрывать всегда.

Может быть, это редкие мудрецы, которые владеют особенными знаниями? Нет. Выиграть спор, причём, заметьте, практически любой, можно просто «включив дурака».

Вероятно, и вам в жизни приходилось сталкиваться с человеком, который упорно стоял на своём необоснованном мнении. Его убеждения могли казаться глупыми, но он истинно верил в них и бесконечно повторял одно и то же. Примеров такого поведения огромное множество, допустим, кто-то считает, что земля была создана инопланетянами, кто-то верит, что рак можно излечить правильно заваренными травками или в то, что русский человек должен поддерживать исключительно отечественного производителя. Вот доказательств и аргументов в пользу этих убеждений нет, и даже, наоборот, но если собеседник непоколебим, то в споре он выходит победителем.

Об этом свидетельствуют наблюдения и, возможно, отсюда получила своё происхождение пословица «с драками не спорят».

Если вы замечаете, что ваш собеседник придерживается в споре подобной стратегии, то не тратьте на него время и силы, а просто вспомните ту самую пословицу.

Подобную стратегию в некоторых случаях можно использовать и самим. Да, это не совсем честно, но может иногда выручить, когда очень нужно. Вот пошаговый алгоритм, который поможет новичку стать в этом деле профессионалом.

У вас должен быть аргумент, почему вы придерживаетесь такой точки зрения. И чем проще он будет – тем лучше. Отстаивая своё мнение, предпочтительно использовать фразы «это все знают». А кто все – это уже не важно. Пусть ваш собеседник ломает над этим голову.

Не нужно рассматривать вопрос с разных сторон, зачем? Вам и так всё давно ясно. Чем ограниченней будет ваше суждение — тем лучше.

Категоричность. Будьте непоколебимы и не дайте возможности себе усомниться в правильности собеседника. Вы правы и точка.

А ещё лучше просто не слушайте, что он там говорит – пусть себе разглагольствует. У вас своё мнение и оно единственно правильное.

Можно укорить оппонента в том, что он слишком самонадеян, поскольку противопоставляется себя «всем», в смысле тем, которые уже «давно всё знают».

Хорошо может сработать подход унижения. Упрекните собеседника в его недальновидности, не эрудированности и наивности. Пусть это даже далеко не так, но на войне все средства хороши. На некоторое время собеседник будет отвлечён от темы спора, доказывая вам, что он не наивен и не ограничен.

Если вы ещё не добились успеха, то укорите оппонента в том, что его рассуждения – это рассуждения предателя. Предателем быть никому не хочется и поэтому собеседник вновь отвлечётся от темы, чтобы проанализировать с чего вы сделали подобные выводы. Он ведь не догадывается, что ни с чего.

Высмеивание. Казаться смешным не менее не желательно, чем предателем. А эффект от подобного заявления тот же.

Можно перейти на личность. Конечно, воспитанные люди касаются в споре только той темы, которая вызывает разногласия, но вы то уже играете не честно, тогда что терять.

Ирония, насмешки и подколки легко выведут собеседника из равновесия. А пусть знает с кем связался!

Займите враждебную позицию и стойте, как говорится, «на смерть». Пусть собеседник сам решает, что для него важнее: стать победителем в споре или сохранить душевный покой.