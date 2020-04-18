Футбол полезен для пенсионеров – выводы ученых

Футбол является лучшим видом спорта и командной игрой №1. В него могут играть все, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Как вид спорта футбол приносит много пользы. В особенности игра полезна для пожилых людей. Польза футбола была научно доказана.

Датские исследователи из Копенгагенского университета провели тестирование и выявили, что в футбол могут играть все пожилые мужчины от 63 до 75 лет. В первую очередь эксперты определили, что спорт снижает риск возникновения болезней сосудов и сердца. В тестировании участвовало несколько мужчин, которые делились на 2 команды для проведения игры. Они играли в футбол в течение всего года. Подопытные посещали тренировки около 52 недель. Большинство из них продолжили играть после окончания эксперимента. Они собирались и играли в футбол 2 раза в неделю. Спустя 2 года исследователи провели тестирование и выяснили, что состояние сосудов и сердца улучшилось на 15%. Кроме сердца, у пожилых игроков улучшилась общая работоспособность. Уровень трудоспособности повысился на 43%. А уровень функциональных способностей повысился до 30%.

Также изменения произошли в весе участников. Индекс массы тела снизился на 3%. К тому же изменения произошли в иммунной системе. Организм начал самостоятельно снижать сахар в крови. Также учеными было подмечено снижение количества свободных радикалов. Кроме мужчин футбол также положительно воздействует на организм женщин. В первую очередь спортивная игра снижает повышенное давление. Многие врачи полагают, что кроме снижения давления, футбол помогает избавиться от лишнего веса. Эксперимент с участием женщин длился около 15 недель. Для проведения опытов женщины играли в футбол по 3 часа в неделю. В итоге ученые сравнили уровень диастолического и систолического давления до и после окончания исследования. Уровень давления снизился на 6-12 мл ртутного столба. В ходе опыта участницы похудели на 2,3 кг. В итоге исследователи пришли к мнению, что футбол приносит больше пользы, чем плавание.

В чем польза футбола для психического состояния?

Футбол также положительно влияет на психику. При игре у человека улучшается настроение и повышается самооценка, также снижается уровень стресса. Кроме того, у игроков снижается тревожность и улучшаются социальные навыки. У игроков развивается коллективное мышление и повышается концентрация и настойчивость.