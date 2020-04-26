Идеальное родительство – это реально?

Дети – это цветы, это радость и смысл жизнь и это бесспорно. Вот почему обществу так привычно принимать любые жертвы со стороны родителей по отношению к детям. Но стоит ли ставить знак равенства в утверждении – родить = забыть о себе.

Сейчас речь пойдёт не о мужчинах, хотя к ним появление сына или дочери тоже выдвигает свои требования. Поговорим о женщинах. Безусловно, с появлением на свет ребёнка всё меняется, впрочем, иначе и быть не может. И жизнь условно делится на до и после появления на свет малыша.

Это не удивительно. Удивительно то, что окружающие считают, что жизнь женщины была пустой до того дня, когда она ощутила радость материнства. Да, женщина стала мамой и это очень-очень значимо и важно. Но кто сказал, что именно с этого дня она должна забыть о себе. Занятия на тренажёрах, общение с друзьями, бассейн, уроки английского, рисования, прогулки, праздники. Это всё должно остаться в прошлой жизни? А в этой?

Молодой маме более опытные дамы советуют в первую очередь заботиться о себе. Вначале это может вызвать непонимание — как же о себе? А малыш? Я сильная, я справлюсь, это ему нужна бесконечная забота.

Но проходит месяц, два бессонных ночей и бесконечных забот и молодая мама понимает, что её силы начинают истощаться. Их нужно восполнять. И, если честно, то мечты сводятся к тому, чтобы выйти куда-то в общество без ребёнка, почувствовать, что ты есть у себя или просто элементарно выспаться.

Но здесь вмешивается общественное мнение. Как же можно спать или гулять, когда уже есть ребёнок. Вот прибрать в квартире, пока малышом занимается отец или бабушка – это другое дело. Ну в крайнем случае сходить в парикмахерскую, ведь нужно хоть иногда заботиться о внешности, чтобы не пугать окружающих. А вот просто валяться в кровати без дела – это не дело.

Но на самом деле невозможно налить из пустой чаши. Нельзя подарить ребёнку радость и заботу, когда присутствует постоянное чувство усталости.

Поэтому не стоит обращать внимание на устоявшиеся стереотипы или стесняться попросить о помощи. Настоящая любовь к ребёнку проявляется в заботе о себе, а не в самопожертвовании. И иногда необходимо расставлять приоритеты. Как показывает практика, жертвы остаются никем не оценены, а загнанную женщину любить сложно, её можно только пожалеть. Чего именно хотите для себя вы – решать только вам, так же, как и расставлять приоритеты.