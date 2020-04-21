Как Илон Маск подходит к обучению детей

Основатель компании Tesla, миллиардер, филантроп и один из самых успешных и интересных людей современности Илон Маск придерживается нестандартных взглядов в вопросе обучения своих (и не только) детей. Сам он отзывается об общепринятой системе обучения не лучшим образом: хоть он и родился в состоятельной семье, и обучение будущему миллиардеру постарались дать хорошее, Маск не любил школу. Постоянные зубрёжки предметов и формализированные принципы обучения были не по душе молодому Илону, да и сверстники обижали его часто: Маск с детства отличался необычными взглядами на мир.

Сейчас у Маска, уже добившегося ошеломительного успеха, есть 5 детей: двойняшки 11-ти лет и тройняшки 9-ти лет. Сначала он устроил их на обучение в школе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только в случае обладания высоким показателем IQ. Однако и там методы обучения не понравились миллиардеру.

После безуспешных поисков подходящего учреждения для образования своих детей, Илон Маск решил основать свою школу и нанять учителей. Его заведение называется «Ad astra» (в переводе с латыни – «К звёздам») и считается закрытым. В ней учатся всего несколько десятков детей, и абсолютное большинство – из семей сотрудников SpaceX. Причём даже из компании Маска устроить туда детей могут не все: при поступлении нужно показать, что ребёнок действительно одарённый. Сам предприниматель распространяется о своём проекте крайне неохотно, хотя в одном интервью он рассказал об основных принципах обучения в частной школе.

В первую очередь Маск считает, что ребёнок должен изучать то, что ему реально интересно. Обязательная программа обучения, по мнению бизнесмена, убивает в детях старание к саморазвитию, а необязательные предметы отнимают время и энергию. Система оценок тоже неэффективна: вместо рейтинговых баллов, которые зачастую не показывают истинный уровень знаний детей, в школе действуют поощрения в виде «астр». Чтобы их заслужить, не обязательно правильно решить задачу: важен сам процесс подхода к проблеме.

Дети на собственном опыте узнают, что имеет ценность на современном рынке, тем самым постигая азы рыночной экономики. Тестирование и абстрактные оценки, по словам Маска, показали своё неэффективность, хотя и продолжают широко практиковаться по всему миру. Целое поколение было воспитано на том, чтобы бездумно подчёркивать правильные ответы и решать уравнения, которые не несут в себе смысла.

Маск считает, что гораздо полезнее, когда ребёнок понял важность инструментов, а не просто решение задачи. Один из примеров, который он привёл: ребёнку дают механизм и просят его разобрать. Дети должны сами понимать, какие шаги предпринять для достижения цели, а не получить сухую информацию о назначении отвёртки или гаечного ключа. Маск предпочитает придерживаться того, знания поступают в мозг ребёнка практическим путём: например, та же физика должна быть наглядна и показываться опытами, а не вбиваться малопонятными формулами.

Особое внимание в «Ad astra» уделяется вопросам этики и морали. Они помогают взглянуть на мир критически и предложить альтернативные пути решения проблемы. Например, одна из задач, задаваемая детям, связана с экологией. На берегу озера находится небольшой городок. Градообразующим предприятием является фабрика, на которой работает основная часть населения. Предприятие наносит определённый вред окружающей среде, но, если его закрыть, работы лишатся сотни сотрудников. Дети должны решить дилемму и подобрать свои пути решения.