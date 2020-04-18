Как сильной женщине найти подходящего мужчину

Как пелось в песне Джеймса Брауна: «Этот мир создан мужчиной, но он был бы бессмысленным без женщины». Так и было на протяжении многих веков: мужчины занимали главенствующее положение в обществе, совершали открытия и вели кровопролитные войны, ну а женщинам отводилась роль хранительниц очага. Но постепенно всё начало меняться, женскому полу давалось всё больше прав, и к настоящему моменту наблюдается любопытная картина. Всё чаще на высоких постах можно встретить женщин, которые по твёрдости духа и деловой хватке не уступают представителям сильного пола.

Правда, стержень в женском характере порой имеет и обратный эффект: такому человеку очень непросто подобрать себе вторую половику. Это может быть в результате того, что всё время и силы женщина бросает на карьеру, и для создания семьи места просто нет. Но часто сами дамы несознательно отталкивают мужчин, и дело тут вовсе не во внешности или манерах.

Успешные, сильные и ни от кого независимые женщины привыкли к одному: что нет возможности расслабиться. Всегда есть какой-то стрессовый фактор, аврал, проблемы, с которыми она привыкла справляться быстро и эффективно. Оказавшись в обстановке, где нужно проявить свою женственность, дать поухаживать за собой, быть слабой, сильные женщины теряются. А когда это происходит, срабатывает поведенческий стереотип агрессивного реагирования на психологический стресс. Что бы ни говорили модные нынче феминистки, большинство мужчин остаются мужчинами, и даже покладистые и добрые парни не смогут вытерпеть придирки или сознательное преуменьшение собственных заслуг.

В первую очередь, сильной женщине не стоит выставлять напоказ свои успехи (по крайней мере, на первом этапе), которые были достигнуты за счёт жертв и усиленной работы. Всё-таки стереотипы в обществе ещё сильны, и перекладывание «сильной» роли на женские плечи многие мужчины не приемлют. Если у него нет машины или дорогого пентхауза в центре города, то это не значит, что мужчина слабак, и вряд ли чего-то добьётся. Возможно, ему не хватало объекта вдохновения, которым и будет сильная женщина.

Второе: не стоит тянуть на себя одеяло и проявлять самостоятельность во всём. Да, женщина без лидерских качеств вряд ли станет успешным, но, если уж было принято решение жить вместе, некоторые мелкие работы стоит поручить мужчинам. Например, бытовые проблемы (передвинуть мебель, донести тяжёлую сумку, открыть ту же банку с заевшей крышкой) многие мужчины решат с чувством долга, если их попросит об этом любимая женщина. Также не стоит забывать и о совместных решениях в проведении досуга или приготовлении блюд: так упрочняются отношения.

Третье: доверие обязательно должно присутствовать. Если женщина не признаёт, что мужчина может сделать что-либо лучше неё (или хотя бы на том уровне), то о каких успешных отношениях может идти речь? Даже если у него что-то не получается с первого раза, критика неуместна: стоит вместе решить проблему. Тем более что учиться чему-то новому никогда не поздно. Правда, если с другой стороны – такая же упрямая личность, то постоянные ссоры станут привычными.