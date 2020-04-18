Как справиться с кризисом среднего возраста

Было бы ошибочным считать, что жизнь будет течь ровно, без стрессов и пертурбаций. К сожалению, в течение всего отрезка времени, отпущенного человеку, происходят возрастные кризы, направленные на переосмысление опыта и адаптации к новым жизненным условиям. Одним из таких периодов является пресловутый кризис среднего возраста.

Этот кризис является чисто психологическим и возникает в промежутке от 35 до 45 лет. Причём стереотипом является то, что его испытывают только мужчины: в той же мере ему подвержены и женщины. Проявления кризиса в большой степени зависят от того, какой образ жизни вёл человек до этого возраста. Те, кто посвятил свою жизнь карьере и пробиванию в лидеры, начинают испытывать тягостные ощущения кризиса раньше, чем тихие и семейные люди.

Почему возникает кризис

Главным образом появление кризиса среднего возраста связывается с постепенным осознанием того, что жизнь движется, годы назад не вернуть, а вокруг – много молодых и сильных соперников (или соперниц). Человек начинает обдумывать всё то, чего он достиг, и у него возникают сомнения: а стоило ли это затраченных усилий, и можно ли было сделать что-то большее.

Также кризис может возникнуть из-за абсолютно нормальных возрастных изменений во внешности (появления седых волос, наборе веса, морщин), отсутствия второй половинки или детей, сложившихся общественных стереотипов. Не стоит сбрасывать со счетов и биологические факторы, особенно у женщин.

Методы борьбы с проблемным периодом

В первую очередь следует понять, что, хоть и прошло достаточное количество лет, впереди ещё можно достигнуть много целей. Нельзя рассматривать возраст как помеху к достижению желаемого. Конечно, никто и не отрицает тот факт, что вокруг – молодые и амбициозные люди. Однако и себя не стоит сбрасывать со счетов.

Второе: нужно переосмыслить приоритеты. Нужно перестать цепляться за старые мечты и желания, если они уже неактуальны. Новый этап жизни подразумевает смену интересов: если человек стал меньше задумываться о покупке машины и копить деньги на что-то более приземлённое, это не значит, что он изменяет своим идеалам.

В-третьих, нужно перестать сожалеть об ошибках. Самое полезное, что они могут дать – это опыт, чтобы дальнейшее не повторялось впредь. Уже ничего не исправить, поэтому стоит идти дальше.

Завести друзей было бы нелишним. Если нет сплочённой товарищеской компании, самое время подыскать кого-нибудь, близкого по хобби, работе или мировоззрению. Друзья поддержат в минуту психологических метаний и не дадут остаться в одиночестве.

Ну и напоследок: не стоит забывать о поддержании физической формы. Разгон метаболизма – самый полезный процесс, убирающий хроническую усталость и укрепляющий постепенно изнашивающийся организм. А в тех же спортзалах или на спортплощадках можно найти интересных людей и завязать знакомства.