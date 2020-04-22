Кто такой майнер и как он зарабатывает деньги?

Майнер – человек, который не получает зарплату от своего работодателя, а пополняет свой кошелек посредством определенных манипуляций. Более десяти лет назад в сети интернет появился специальный блокчейн, который используя техническую составляющую компьютерного оборудования, отправляет на указанный счет вознаграждение в виде такой платежной единицы, как Биткоин. В свою очередь ПК пользователя осуществляет обработку транзакции, что позволяет создать все новые и новые ячейки в распределенной сети.

В постоянно развивающемся мире, майнеры – востребованная рабочая единица. Без их высокотехнологичного оборудования, а также программного обеспечения создание блоков окажется под угрозой. С технической точки зрения в процессе добычи криптовалюты в основном функционирует такой компонент, как видеокарта. Чем больше возможностей включает в себя комплектующая, тем большую сумму можно получить за определенный период времени.

Плюсы и минусы майнинга для обычного человека

Всегда есть шанс настроить свой компьютер таким образом, что он начнет зарабатывать деньги самостоятельно в автономном режиме. Майнеру ничего не нужно делать, разве что следить за температурой оборудования и обеспечивать постоянную подачу электричества.

Итак, поговорим о положительных сторонах такого типа пассивного заработка:

Отсутствует привязка к рабочему месту;

Нет внешнего контроля, а также управляющего;

В любое время при наличии желания и средств имеющиеся мощности могут быть существенно увеличены;

Не придется осуществлять утомительную и затратную процедуру в сфере регистрации ИП либо юридического лица. Такие действия не требуются;

Легко конвертировать полученный Биткоин. На ресурсе https://kursoff.com/QWRUB/BTC в любое время можно поменять имеющуюся валюту с максимальной выгодой.

А что, на счет недостатков? Рассмотрим:

Обязательная плата за электричество, которая может потребовать более половины полученного валового дохода;

Покупка комплектующих для ПК оценивается в несколько тысяч гривен;

В среднем ежедневный доход варьируется в пределах 10-12 долларов.

Как я могу стать майнером

Получать доход может каждый. Для этого существует два пути. Первый – потребуется приобрести специальное высокотехнологичное оборудование, в том числе несколько видеокарт. Второй — купить криптовалюту, зарегистрироваться на бирже, положить ее на депозит и получать ежемесячные проценты, которые можно обналичить и потратить по своему усмотрению.