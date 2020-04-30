Ложь во благо или во спасение?

Приятно общаться с человеком, который говорит правду. Но ведь иногда после беседы мы узнаём, что нас ловко обвели вокруг пальца. Врать тоже нужно уметь.
Что такое ложь – это умышленное искажение информации, которую выдаёт собеседник, с целью ввести оппонента в заблуждение.
Люди часто врут или, если смягчить это выражение, говорят полуправду. Мотивы таких поступков могут быть разные. Например, чтобы спасти себя или просто оказаться в центре внимания.
И, как утверждают психологи, этот метод идеален для манипуляций.
Вот несколько вариантов, которые помогают врать «не краснея».
- Если рассказывать реальные истории, которые произошли с другими людьми, не менять подробности и события, а только в качестве главного героя ставить себя.
- Если изменять только время.
- Если врать уверенно и нагло. Обычно люди могут заподозрить некоторое искажение информации, но то, что она полностью неправдива это уже сверх наглости. И поэтому мало кто заподозрит такого наглеца во лжи.
- Конечно, профессиональные лжецы знают язык жестов, поэтому стараются всячески контролировать себя, не отводить глаза, не заикаться и т.п.
- Если у человека хорошая репутация, то его тоже сложно заподозрить в том, что время от времени он искажает или преувеличивает факты. Исключение в том случае, если человек сам однажды не проговорится. Поэтому если однажды вы слукавили, то хорошо запомните кому, чтобы потом, забывшись, не выдать себя.
- Чтобы вас не выдали бегающие глаза или покраснение лица и ушей можно просто перейти в другую комнату в тот момент, когда вы хотите кому-то что-то наврать.
Как быть, если чувствуете, что вас обманывают?
Постарайтесь перепроверить информацию у третьего независимого источника. Слушайте не только слова, следите за жестами и мимикой. Язык тела бывает более красноречивым, чем фразы. Обращайте внимание на мелкие детали. Часто лжецы придают большое внимание основному сюжету, а вот если спросить их о нюансах, то они могут на некоторое время растеряться. А ещё можно через время попросить человека повторить свой рассказ. Вас должно насторожить два момента. Первый, если рассказ будет точь-в-точь, как и предыдущая история или если он будет иметь много отличий.
А вы часто сталкивались с профессиональными лгунами? Как вам удавалось вывести их на чистую воду?