Ложь во благо или во спасение?

Приятно общаться с человеком, который говорит правду. Но ведь иногда после беседы мы узнаём, что нас ловко обвели вокруг пальца. Врать тоже нужно уметь.

Что такое ложь – это умышленное искажение информации, которую выдаёт собеседник, с целью ввести оппонента в заблуждение.

Люди часто врут или, если смягчить это выражение, говорят полуправду. Мотивы таких поступков могут быть разные. Например, чтобы спасти себя или просто оказаться в центре внимания.

И, как утверждают психологи, этот метод идеален для манипуляций.

Вот несколько вариантов, которые помогают врать «не краснея».

Если рассказывать реальные истории, которые произошли с другими людьми, не менять подробности и события, а только в качестве главного героя ставить себя. Если изменять только время. Если врать уверенно и нагло. Обычно люди могут заподозрить некоторое искажение информации, но то, что она полностью неправдива это уже сверх наглости. И поэтому мало кто заподозрит такого наглеца во лжи. Конечно, профессиональные лжецы знают язык жестов, поэтому стараются всячески контролировать себя, не отводить глаза, не заикаться и т.п. Если у человека хорошая репутация, то его тоже сложно заподозрить в том, что время от времени он искажает или преувеличивает факты. Исключение в том случае, если человек сам однажды не проговорится. Поэтому если однажды вы слукавили, то хорошо запомните кому, чтобы потом, забывшись, не выдать себя. Чтобы вас не выдали бегающие глаза или покраснение лица и ушей можно просто перейти в другую комнату в тот момент, когда вы хотите кому-то что-то наврать.

Как быть, если чувствуете, что вас обманывают?

Постарайтесь перепроверить информацию у третьего независимого источника. Слушайте не только слова, следите за жестами и мимикой. Язык тела бывает более красноречивым, чем фразы. Обращайте внимание на мелкие детали. Часто лжецы придают большое внимание основному сюжету, а вот если спросить их о нюансах, то они могут на некоторое время растеряться. А ещё можно через время попросить человека повторить свой рассказ. Вас должно насторожить два момента. Первый, если рассказ будет точь-в-точь, как и предыдущая история или если он будет иметь много отличий.