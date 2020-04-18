Мелочи жизни: как не обращать на них внимание

Бывают дни, что вы просто встаете не с той ноги. Кофе слишком горячий, а вот вода в душе –не очень. По дороге на работу вас подрезает какой-то дерзкий водитель, а прямо перед офисным зданием – огромная лужа, которую никак не обойти. Начальник в дурном расположении духа отчитывает вас за чьи-то чужие ошибки, солнце не светит, жизнь теряет смысл с каждой секундой…Стойте, негативные эмоции еще никому не добавили счастья и успеха. Вам стоит научиться быстро переориентироваться, чтобы не портить жизнь себе и окружающим.

Приоритеты

Что есть мелочи жизни? Задумайтесь, без чего вы могли бы прожить. Совершенно точно ваша чашка с кофе может быть без ущерба для психики заменена на что-то, что не обжигает руки. Да и водонагреватель можно купить нормальный. Парковаться – ближе к входу, на хамство на дороге не обращать внимания, да и начальника слушать только в том случае, когда его высказывания имеют прямое отношение к работе.

Правильно расставленные приоритеты и рационализация помогают выстроить отношения с кем угодно. А еще – договориться со своим разумом. Помните, что мысли влияют на поведение и настроение, но большая часть из них не имеет никакого отношения к достижению ваших целей.

Правильно расставленные приоритеты помогут «выделять» то, что не стоит даже и обдумывать, и отказываться от этого немедленно.

Приемы

Перестать путаться в негативе достаточно сложно, но возможно:

Просто продолжайте делать то, что должны. Вы же ходите на эту работу, чтобы накопить на поездку или собственный бизнес, а не для того, чтобы быть «психологической разгрузкой» для начальства?

Постарайтесь рутинные задачи решать быстро. Обжигаетесь кофе? Оставьте его на 4 минуты в чашке на столе, пока заправляете постель. Сделайте так один раз, и привыкнете.

Подумайте, что самое плохое может случиться с вами, если день будет неудачным. А теперь поймите, что ничего ужасного, в сущности, и не случилось – все это бытовые мелочи;

Уделите время борьбе со стрессом, медитируйте 10 минут утром;

Займитесь физической нагрузкой. Полчаса любых аэробных упражнений в день позволят поднять боевой дух, снять стресс, и почувствовать себя более счастливыми.

А самый действенный метод – разгружать психику, немного отдыхать каждый день, и много – в выходные, и уделять внимание своей семье и хобби.