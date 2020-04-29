Недорогой телевизор марки LG: особенности выбора и подходящие модели

Телевизоры, выпущенные южнокорейской компанией-гигантом LG, пользуются небывалым спросом во всем мире. И даже бюджетные модели отличаются надежностью и технологичностью. Купив телевизор, который стоит недорого, можно не беспокоиться о том, что он выйдет из строя в ближайшие годы. Широкий ассортимент бюджетных моделей представлен на сайте https://www.wite.ru/photo-video/televizory/.

Особенности выбора

Выбирая любую, даже самую бюджетную модель телевизора, надо учитывать ряд параметров. Что именно имеет значение:

Тип дисплея. Эксперты рекомендуют OLED. Хотя есть и более дешевая альтернатива – Nano Cell.

Размер экрана. Тут надо брать в расчет площадь комнаты. Большой телевизор не должен находиться на близком расстоянии от смотрящих его людей, а маленький, наоборот, не стоит располагать на значительном удалении.

Разрешение. Если необходимо компактное устройство, то достаточно будет формата HD 720p. Тем, кто собирается смотреть цифровые каналы, стоит выбрать Full HD-модель.

Подходящие варианты

Вот несколько моделей бюджетных телевизоров.

LG 43UK6200

Стоимость этого 42-дюймового аппарата, имеющего разрешение 4K, начинается от 20 тыс. руб. Примененная технология TrueMotion способствует улучшению динамики быстрых сцен. Отличное качество цветопередачи и показателей контрастности обеспечивает Active HDR. Производитель использовал еще одну технологию – UltraSurround. Ее предназначение – создание объемного звучания. В данном случае применяются виртуальные каналы. Отдельного внимания заслуживает пульт управления. Он способен распознавать голос.

LG 43UJ634V

Как и предыдущая модель имеет диагональ в 42 дюйма и разрешение в 4K, но стоит немного дороже. Устройство оснащено 2 независимыми тюнерами, 2-канальной звуковой системой, подсветкой Direct LED. Этот аппарат является одним из лучших представителей бюджетного сегмента, что подтверждается многочисленными отзывами покупателей. Владельцы телевизора данной модели рекомендуют не запускать режим экономии энергии. Тогда картинка будет более яркой.

LG 50UK6750

Эта модель телевизора, выпущенного под маркой LG, пользуется неплохим спросом у покупателей. Ее 50-дюймовый экран имеет разрешение 4K, поддерживает режим HDR 10. Пульт, созданный с применением технологии MagicRemote, позволяет управлять устройством с помощью своего голоса. Еще одна особенности модели – наличие СмартТВ с множеством приложений и специальных настроек.

Источник: wite.ru