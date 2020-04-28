О француженках и о том, почему они не спят в одиночестве

В книге писательницы Кэт Джейми Каллан «Француженки не спят в одиночестве» вы не найдёте рецептов блюд или действенных диет, но её стоит прочитать людям, которые налегают на вкусности в случае неудач с противоположным полом, а также тем, у кого чрезмерно занижена самооценка.

Многие люди страдают от того, что не умеют наслаждаться жизнью. Это в том числе относится как к пище, так и к общению. Из книги Кэт Джейми Каллан можно узнать, как избавиться от одиночества, повысить свою самооценку и возобновить контакт с внешним миром, получая от этого удовольствие.

Если посмотреть на некоторые вещи под определённым углом, то можно заметить, как многие после обильного насыщения начинают изнурять себя диетами это правильней будет назвать страхом перед неумением наслаждаться пищей, то же самое происходит и в любви, из-за страха человек отказывается от чувственности, а в итоге исчезает уверенность, появляется беспокойство и тревожность. Итогом таких перемен может стать связь с человеком, который совсем не подходит вам.

Вражда и дружба с едой

Проблема с пищей может возникнуть, если начать с ней борьбу, но всё станет по-другому, если научиться с ней дружить. Научитесь наслаждаться пищей и тогда не будет полуночных походов к холодильнику как к тайному любовнику, пища станет просто пищей, которая приносит радость и укрепляет отношения между близкими. В отношениях также не будет возникать потребности хоть кем-то заполнить пустоту.

Французский перекус

Если прогуливаться по французским улочкам, то с удивлением можно увидеть, как молодые девушки устраивают лёгкий перекус прямо из пластиковых пакетов стоя где-нибудь на мосту и ведя непринуждённую беседу. Но в пакетах совсем не чипсы, а полезная и сытная пища, например, салат-латук, чуть подсоленный и поперченный. В отношениях также должно быть осознание того, что это принадлежит только вам и именно этот человек нужный и полезный, а не какой-то пакет с вредными чипсами.

О флирте

Чтобы начать наслаждаться жизнью важно знать, что вы способны привлечь внимание и заинтересовать человека. Здесь поможет выход в свет пусть это будет обычный поход в кафе, но нужно к этому подготовиться. Например, можно взять с собой книгу и желательно, чтобы она подчёркивала некоторые ваши черты или ваши мысли. Заинтересованный человек непременно обозначится рядом с вами, а повод и не нужен, он уже с вами это книга, о которой и можно поговорить. В процессе вы сами решите, продолжить ли общение дальше или же ограничиться только этим ужином. Но имейте в виду, что вы привлекли внимание не одного человека, а не это ли и было нужно? Подобное только укрепляет уверенность в том, что вы желанна, а уверенность, как известно, ключ к женской силе.

В поисках любимого

С чего-то нужно начинать и почему бы не организовать вечеринку у себя дома. Дом-это то место, где можно чувствовать себя абсолютно уверенно. Можно организовать приглашение хотя бы для одного нового знакомого, а также пригласить несколько уже известных мужчин и познакомиться с ними, с новой стороны. Здесь важно оттачивать навыки общения. Принарядитесь для вечеринки и не зацикливайтесь на поиске того самого мужчины, чтобы в итоге создать с ним отношения. Вечеринка-это прежде всего повод для того, чтобы насладиться и почувствовать вкус жизни. Внимание со стороны мужского пола придадут вам уверенности, наполнят жизнь удовольствием, ведь флирт и укрепление дружбы — это то, что нужно.

Как известно, любовь случается тогда, когда вы просто живёте и наслаждаетесь каждым мигом своей жизни. Она может оплетать вас уже после того, как вы попрощались с друзьями на вечеринке. Может показаться, что никаких предпосылок к любви не возникло, но это не совсем так, возможно, что вы помогли зародиться новым чувствам, когда накормили и порадовали общением своих знакомых и эти семена вскоре взойдут.

Красивые вещи важны

Обыденное использование повседневных вещей довольно пагубно влияет на самооценку и на общее состояние. Это сильно влияет на подсознание, делая вас неприметной для противоположного пола.

Если попробовать носить красивое бельё всё время, то вы станете чувствовать себя совершенно иначе, хоть и будете знать об этом белье только сами, окружающий мир поймёт это каким-то образом тоже и преобразится вместе с вами. Важно открывать свою чувственность для себя заново.

Соблазнительно одеваться нужно не для того, чтобы охмурить понравившегося мужчину, а для того, чтобы ощутить силу своей желанности.

Стоит добавить в одежду романтичности, куда бы вы ни собирались, и тогда сама жизнь покажется романтичной, так как такой её делает ваше желание.

О физических нагрузках

Чтобы стать привлекательней, многие занимаются физическими упражнениями, но тренируя тело не следует забывать и о душевной составляющей. Лучше всего будет начать с обычной пешей прогулки. Просто прогуляйтесь по улочкам, не забывая при этом подмечать приятные вещи и не отказывая себе в общении со встречающимися людьми. Вскоре можно будет почувствовать, как восстанавливается контакт тела с разумом и духом. Лёгкое общение поможет обнаружить общие интересы с людьми, а ощущение присутствия в мире не только улучшит жизнь, но и сделает мир немного лучше.

Вдохновляйте других

Многие вдохновляют окружающих и меняют их жизнь в лучшую сторону, даже не подозревая об этом. Возможно, что вы являетесь именно тем примером как нужно жить. Даже если нет желания выглядеть хорошо ради себя или мужа, нужно постараться сделать это для тех, о ком вы и не подозреваете, а такие люди точно есть и важно помнить об этом.

Тайный сад женщины

Тайный сад-это условное название места, где можно восстановить силы или чувство независимости. Этим местом может быть даже интересная книга, которая будет наполнять вас новообретённым чувством- чувством мира в себе.

Этот сад следует хранить втайне от окружающих, чтобы он не утратил своей силы. Он подогревает фантазию и поддерживает психику в норме.

Если внешний мир вас опустошил, то следует заняться чтением любимой книги или же просто любимым делом, а можно просто помечтать, лёжа на удобной кровати. Вскоре мысли вернут чувство собственной желанности, а это скажется и на внешнем состоянии, и поведении. Самооценка повысится, что естественно, не уйдёт от внимания противоположного пола. Сами мысли о наличии тайного сада придают ауре женщины таинственности и интриги.

Эмоциональное опустошение

Из-за того, что человек склонен в общении открывать небольшие подробности своей жизни, со временем может возникнуть чувство некоторой опустошённости, ведь это практически то же самое, что и отщипывать кусочки от собственного «Я». Появляется чувство ослабленности и эмоционального опустошения именно в такие моменты возникает необходимость в утешении, которое может проявиться в общении с бывшим или в употреблении не совсем полезной пищи.

Француженка, чувствуя себя опустошённой или переутомлённой, будет относиться к этому чувству с пониманием и не станет усугублять его чрезмерным общением или увеселительными прогулками, ведь для восстановления существует «тайный сад».

Как остаться собой

Француженки знают, что такое женственность и индивидуальность, поэтому то и привлекают внимание противоположного пола. Женщина не станет превращаться в подобие своего мужа или возлюбленного одеваясь с ним одинаково или поддакивая в разговорах, ведь из-за этого жизнь становится пресной и теряется женская индивидуальность.

Даже в уже долгих отношениях не стоит жить за партнёра, важно оставаться собой, ведь за это прежде всего вас и полюбили.

Естественность также немаловажна. Многие думают, что их естественность недостаточна, поэтому часто идут на крайности во внешнем виде, но красота появляется изнутри. Поэтому француженки всегда уверены и довольны собой ведь они знают этот секрет.

Собственное и уникальное «Я» это отражение внутреннего состояния, которое и делает вас привлекательной.