О каких 6 секретах умалчивает сильный пол

Хотя вы можете представить, что большинство парней думают только о спорте, пиве и сексе, верите вы этому или нет, на самом деле они думают и о вас. Или в данном случае, что бы они хотели, чтобы вы знали о них. Считайте, что это всего лишь один маленький шаг в выяснении загадки.

Есть несколько мужских секретов, которые женщина должна знать.

Извинения. Порой мужчины не понимают, почему они приносят извинения женщинам. Он уступают, дабы избежать дальнейших женских истерик и продолжения конфликта. Но, тем не менее, они действительно всегда сожалеют, нужно лишь намекнуть, в чём они виноваты. Мужчины всегда смотрят на проблему только под одним углом, и для того, чтобы не строить иллюзии, говорите всё как есть на самом деле и ошибок не повторится. Мужчины менее разборчивы. Они не уделяют внимание деталям и им сложно понять объективные желания женщины. Мужчины – «существо простое», и усложнять что-либо не в их стиле. Красивые подруги. Проблема состоит в том, что, когда ваш мужчина отмечает, что ваша подруга выглядит привлекательно, женщины воспринимают это за форму флирта. Но на самом деле, это вовсе не так. На чистоту. Вы оба знаете, что она симпатичная и обаятельная. Чувство ревности вступает в свои права, и тогда возникают проблемы. Однако все мы люди и у нас есть своё мнение и восприятие. В конце концов, флиртуют все. Молчание. Есть ряд причин, когда мужчины абсолютно неразговорчивы. Тому может следовать плохое настроение или недовольство чем-либо, просто сосредоточение на собственных эмоциях и мыслях или мужчинам просто сложно найти подходящий ответ. У мужчины нет категориальной симпатии. У них абсолютно отсутствие понятие «тип девушки», которая привлекает. Мужчины любят глазами. И если сегодня их привлекает одно, завтра может быть совершенно другое. Гордость. Создание безупречного и обаятельного образа — вот, что делает на протяжении всей жизни мужской пол. Они хотят производить приятное впечатление, получать похвалу и одобрения. Всё, что они делают, это для того, чтобы женщины гордились им. Мужчины всё делают для того, чтобы достичь определенного идеала.

Как вы думаете, мужчины на самом деле такие «простые существа»?