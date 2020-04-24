От чего зависят сильные мужчины

Сильный и независимый – именно такой образ мужчины культивируется в социуме и именно такими хотят казаться все представители мужского пола. Однако нужно понимать, что и они могут быть зависимы не только от окружающих обстоятельств, но и от близких людей. Такое состояние может быть как естественным и безопасным, так и патологическим, несущим массу проблем человеку и его окружению.

Безопасный вариант начинается сразу после рождения. Но зачастую младенец в это время не получает нужного позитивного опыта безопасной зависимости от матери. Это связано с социокультурными установками, направленными на изоляцию ребенка от матери. Свой вклад вносит популярная когда-то философия доктора Спока, который считал, что не нужно брать младенца на руки и надо оставить прокричаться и успокоиться. В такой ситуации ребёнок получает опыт бессилия, ужаса и на всю жизнь в подсознании усваивает урок, что помощи и близости ждать бессмысленно.

Прогрессивные родители, которые ориентируются на последние современные исследования, и адекватные методики, конечно, при отсутствии противопоказаний выкладывают новорождённого на живот матери и в дальнейшем ребёнок проводит с ней много времени, получая положительный, важный для развития психики опыт.

Исследования показывают, что дети, которых оставляли прокричаться, растут более неравными, неуравновешенными, у них часто присутствует нарушение сна и поведенческие отклонения в виде всплесков агрессии. В более зрелом возрасте чаще проявляются сердечно-сосудистые заболевания. Для ребенка постарше вполне нормально чувствовать безопасную зависимость от родителей в виде постоянной потребности в одобрении и внимании. Когда на человека реагируют только после плохого поступка, это провоцирует соответствующее поведение. Хорошо, если родители в таких случаях не теряют голову, а подкрепляют эмоционально только его достижения и благие намерения. Когда ребёнок безусловно любим, когда его начинания одобряют, его поддерживают, хвалят, он получает нужный запас безопасной зависимости и растет более гармоничной личностью. В противном случае в подростковом возрасте и на первых этапах взрослой жизни человека проявляется сильно выраженная контрзависимость, когда он с помощью негативных решений и поступков пытается привлечь внимание окружающих. В дальнейшем вся его жизнь превращается в гонку за одобрением людей со стороны, и каждый раз ему кажется мало. Если он недополучил опыта безопасной зависимости в детстве, когда приходит время выбирать жену, такой человек, не проработав с психотерапевтом детские проблемы, ищет жену похожую на маму.

В итоге ожидает, что она будет вести себя как хороший вариант его мамы из прошлого. То есть с помощью другого человека он пытается решить проблемы, которые надо решать в кабинете психотерапевта вместе со своими родителями, а не нести в супружескую жизнь издержки воспитания. Многие браки распадаются из-за того, что, казалось бы, взрослый мужчина перестает видеть в партнёрше взрослую женщину. Он начинает воспринимать её как маму, а себя как маленького беззащитного мальчика, которому нужно «додать» то, что он недополучил в детстве.