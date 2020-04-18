От каких отношений лучше избавиться раз и навсегда

Если говорить о психологии человека, то любой близкий контакт с ему подобным называется отношениями. И не важно обременены ли эти отношения обязательствами, серьезными намерениями или они выглядят как обычный секс, за которым ничего не последуют. Даже такие взаимоотношения не должны быть лишены уважения. Человек должен не только осознавать свои интересы, но и принимать интересы другого. В противном случае подобный союз нельзя назвать здоровым.

От каких отношений лучше отказаться?

Здоровые отношения подразумевают некое партнерство. При этом желания обоих партнеров должны быть удовлетворены. Если же вы ощущаете недостаток внимания и не можете добиться его от своего партнера, значит настало время отправиться на поиски того человека, который будет готов пойти на ваши условия и дать вам то, в чем вы нуждаетесь.

Игнорируя неудовлетворенность своих потребностей, вы превращаетесь в личность, которая находится в подчинении у другого человека. Это можно назвать некой формой зависимости. Ведь согласитесь – невозможно постоянно что-то отдавать и не получать ничего взамен. Даже если вы постоянно убеждаете себя в том, что это нормально, опомнитесь – в этом нет ничего хорошего. Ваша привязанность и ожидание, что все изменится, станут для вас настоящими оковами, от которых очень сложно освободиться.

Если вы вдруг почувствовали неудовлетворенность или попытки манипулировать со стороны своего партнера, знайте – эти отношения пора заканчивать.

Вы пишете десятки сообщений и обрываете его телефон сотнями звонков, а в ответ тишина? Вы уже несколько лет ждете, что он предложит вам выйти за него замуж, но не слышите ничего, кроме обещаний? Вы заметили некие факты, которые подтверждают его неверность, а он увиливает от разговора? Значит настало время включить волю, запастись выдержкой и объявить о расставании. Конечно, вам будет больно. Но нужно понимать и то, что если вы не уйдете сейчас, то потом вам будет в сотни раз больнее.

Исключение

Но несколько исключений все-таки есть. Подобное поведение мужчины может быть вызвано депрессией. И в этом случае речь идет не о некой хандре, а о болезни, которая имеет ряд явных симптомов:

Нарушение режима сна.

Отказ от еды.

Потеря веса.

Угнетенное состояние.

Частые мигрени.

Мышечные боли и т.д.

Заметив подобные проявления, ваша задача – настоять на визите к врачу. Ну а насколько вы готовы спасать отношения с таким человеком – на этот вопрос можете ответить лишь вы сами.