Полезные процедуры после принятия душа

Принятие душа – процесс необходимый и ежедневный. Кто-то делает это набегу, достигая основной цели – помыться и освежиться. Другие же наслаждаются, не торопясь и расслабляясь под горячими струями воды.

Принимая душ в холодное время года или практикуя контрастные водные процедуры, после хочется побыстрее завернуться в мягкое полотенце. Но прежде чем это сделать, стоит обратить внимание на свое отражение в зеркале.

Многие психологи утверждают, что принятие себя в первозданном виде – это первый шаг к устранению имеющихся комплексов. Недаром, в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» аутотренинги главная героиня по совету подруги проводила именно перед зеркалом.

Нежелание взглянуть проблеме в лицо усугубляет ее. Поэтому при наличии недовольства или даже комплексов по поводу своего тела и внешнего вида в целом, необходимо прямо взглянуть на эту проблему.

Есть хорошее утверждение – пока себя ты не полюбишь сам, окружающие не смогут увидеть твоей красоты и неповторимости. Каждый должен помнить, что все мы уникальны. Пусть даже внешне человек может не соответствовать общепринятым стандартам красоты, но это не значит, что он чем-то хуже остальных.

Восприятие самого себя, своей уникальности должно проходить через прямое принятие своего тела. Стоя перед зеркалом нужно внимательно рассматривать себя, проговаривая вслух о том, какими достоинствами вы обладаете. Это могут быть красивые глаза или ухоженный маникюр. Можно вспомнить о комплиментах, которые делают окружающие вас люди. Некоторые недостатки в теле могут вызывать даже положительные ассоциации, как например, растяжки на животе, напоминающие о периоде вынашивания любимых и долгожданных детей. Положительный и оптимистичный настрой – это самое главное в упражнении.

Самое главное о чем необходимо помнить, это то, что близкие и родные люди не замечают недостатков внешности друг у друга. Человеческая красота заключается, прежде всего, в красивой душе и положительных эмоциях.

Такие упражнения нужно проводить периодически, начиная с раза в неделю. С каждым разом принятие самого себя будет более привычным процессом. Со временем можно прийти к тому, что собственное тело будет для вас любимым и самым лучшим. Комплексы отойдут в сторону.