Причины, почему можно не общаться с родителями

Согласитесь, существует огромная разница между обычной семейной драмой и ядовитыми отношениями. Время от времени у каждого возникали трудности в семье, где каждый раздражает друг друга, сталкиваясь с конфликтами по поводу политики, религии, жизненного выбора и так далее. Но, несмотря на эти недоразумения, многие из нас склонны полагаться на любовь и поддержку, которую мы получаем от нашей биологической (или выбранной) семьи.
Тем не менее, для людей с «ядовитыми» родителями, братьями и сестрами поддержание связей может быть сложной задачей, так как минусы весят гораздо больше, чем плюсы сохранения их. Стремление к разрыву связей влечет череду неприятных состояний таких как: чувство вины, стыда, пустоты, сомнений и даже горя.
Решиться на такой отчаянный и смелый шаг могут не многие. Несмотря на то, насколько оскорбительными, унизительными и неприятными были отношения, бросить вызов самому себе всегда сложно.
У психологов есть старая поговорка: «Лучшее предсказание будущего поведения — поведение прошлого». Обширная жизненная история — это то, что больше всего ранит, когда расстаешься с членом семьи, но, если эта история была хронически негативной, это может облегчить принятие осознанного и интуитивного решения.
Будьте готовы, что не все примут и поймут ваше решение. Не стесняйтесь обрывать связи, если единственная причина, по которой вы поддерживаете контакт, — это комфорт других членов семьи.
Лучшее указание на то, как нас воспринимает другой человек, — это то, как мы себя чувствуем, когда находимся в его присутствии.
В идеале семья должна основываться на безусловной любви. Если вы не чувствуете любовь, то что вы чувствуете? Иногда полезно спросить себя, когда вы в последний раз ощущали себя любимым этим человеком без каких-либо условий. Если вы чувствуете себя ужасно, когда этот человек рядом, это, вероятно, вызвано его отвратительными чувствами к вам. Подбирая тонкие реплики, вы можете понять истинность этих отношений.
Сказать «прощай» нормально, когда:
- Отношения физически или психически оскорбительны.
- Это вызывает достаточный стресс, который затрагивает важные аспекты / сферы вашей жизни, такие как работа или домашняя жизнь.
- Отношения построены на потребительском отношении.
- Отношения односторонние, когда нет веской причины, по которой другой человек не предпринимает никаких усилий.
- Человек использует сплетни, чтобы манипулировать и контролировать вас и / или других членов семьи.
Большинство людей интуитивно знает, когда пришло время прерывать связи. Слушайте себя, свой разум и сердце!
А какие у вас отношения с родителями?