Причины, почему можно не общаться с родителями

Согласитесь, существует огромная разница между обычной семейной драмой и ядовитыми отношениями. Время от времени у каждого возникали трудности в семье, где каждый раздражает друг друга, сталкиваясь с конфликтами по поводу политики, религии, жизненного выбора и так далее. Но, несмотря на эти недоразумения, многие из нас склонны полагаться на любовь и поддержку, которую мы получаем от нашей биологической (или выбранной) семьи.

Тем не менее, для людей с «ядовитыми» родителями, братьями и сестрами поддержание связей может быть сложной задачей, так как минусы весят гораздо больше, чем плюсы сохранения их. Стремление к разрыву связей влечет череду неприятных состояний таких как: чувство вины, стыда, пустоты, сомнений и даже горя.

Решиться на такой отчаянный и смелый шаг могут не многие. Несмотря на то, насколько оскорбительными, унизительными и неприятными были отношения, бросить вызов самому себе всегда сложно.

У психологов есть старая поговорка: «Лучшее предсказание будущего поведения — поведение прошлого». Обширная жизненная история — это то, что больше всего ранит, когда расстаешься с членом семьи, но, если эта история была хронически негативной, это может облегчить принятие осознанного и интуитивного решения.

Будьте готовы, что не все примут и поймут ваше решение. Не стесняйтесь обрывать связи, если единственная причина, по которой вы поддерживаете контакт, — это комфорт других членов семьи.

Лучшее указание на то, как нас воспринимает другой человек, — это то, как мы себя чувствуем, когда находимся в его присутствии.

В идеале семья должна основываться на безусловной любви. Если вы не чувствуете любовь, то что вы чувствуете? Иногда полезно спросить себя, когда вы в последний раз ощущали себя любимым этим человеком без каких-либо условий. Если вы чувствуете себя ужасно, когда этот человек рядом, это, вероятно, вызвано его отвратительными чувствами к вам. Подбирая тонкие реплики, вы можете понять истинность этих отношений.

Сказать «прощай» нормально, когда:

Отношения физически или психически оскорбительны.

Это вызывает достаточный стресс, который затрагивает важные аспекты / сферы вашей жизни, такие как работа или домашняя жизнь.

Отношения построены на потребительском отношении.

Отношения односторонние, когда нет веской причины, по которой другой человек не предпринимает никаких усилий.

Человек использует сплетни, чтобы манипулировать и контролировать вас и / или других членов семьи.

Большинство людей интуитивно знает, когда пришло время прерывать связи. Слушайте себя, свой разум и сердце!