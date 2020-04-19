Прививки, которые должны быть у любого взрослого человека

Узнайте, сделаны ли у вас необходимые прививки – и сразу после карантина обязательно сделайте необходимые.

В детстве большая часть людей получает те прививки, которые обязательно нужны. Чтобы они были сделаны следили и родители, и люди, которые работают в детском саду и школе. Но когда вы становитесь взрослым, нужно обзавестись защитой от заболеваний, которые могут быть опасны. Так что прививки через какое-то время нужно обновлять.

Как узнать, какие прививки были сделаны, а какие необходимо обновить

Обычно информацию о том, какие именно прививки были сделаны, можно найти в больничной карте. Но часто бывает, что к этой информации нет доступа. Если у вас есть подозрение, что отсутствует какая-то прививка, то имеет смысл сделать анализ, который обнаруживает антитела.

Если их мало, то необходимость в вакцинации есть.

Заболевания, от которых нужна прививка взрослым людям

Дифтерия и столбняк.

В том случае, если во время учебы в школе прививки делались в нужное время, то это не значит, что вам такая прививка не нужна. Их нужно делать раз за десять лет. Дифтерия может быть смертельной, она заражает бронхи и горло. Столбняк тоже невероятно опасен, ведь его очень легко получить от простой царапины – в том случае, если инфекция попадет в рану.

Коклюш.

Эту прививку тоже необходимо делать каждые 10 лет. Так как сейчас много детей, чьи родители называют себя «антипрививочниками», то общий иммунитет к этой болезни снижен. Каждый год наблюдается все большее количество людей, которые заболевают коклюшем, и это часто бывают и взрослые. При этом болезнь проходит тяжело и иногда от нее умирают.

Корь.

Эта болезнь до этого считалась почти побежденной. Но теперь она снова начала появляться. И снова случилось это из-за того, что ослаблен общий иммунитет. В том случае, если в детстве прививка делалась, ее стоит повторить в возрасте от 20 до 30 лет, а затем обновлять через каждые 10 лет.

Гепатит В.

Нормальная схема выглядит так: первая прививка, повтор спустя месяц и еще раз через полгода. Но если схема не была выдержана, то есть вероятность, что достаточный иммунитет мог не сформироваться. Чтобы узнать, так ли это, нужно сделать анализ антител. В том случае, если их мало, имеет смысл снова пройти вакцинацию.

Ветрянка.

Очень многие люди были маленькими в то время, когда от этой болезни не было вакцины. Поэтому для получения антител, нужно было переболеть. Но если этого не случилось, необходимо пойти на прививку. Люди в более старшем возрасте плохо переносят эту болезнь.