Секретные свойства корицы, или как обычная специя спасает головной мозг

Корица — очень вкусная, ароматная и к тому же полезная специя. Это пряность, которая изготавливается из внутренней коры деревьев, которые с научной точки зрения известны как корица.

Продукт появился достаточно давно и использовался на протяжении всей нашей истории, начиная с Древнего Египта. Раньше продукт считался редким и ценным подарком, пригодным для королей. В наши дни корица стоит недорого, ее можно купить в любом супермаркете и обнаружить в качестве пряной добавки в различных продуктах и рецептах.

Корица бывает двух сортов. Цейлонская или как ещё её называют — » настоящая» и Кассия — наиболее распространенный сорт на сегодняшний день, который вы используете у себя дома. Корица — боец против отмирания нервных клеток. Согласно последним исследованиям было установлено, что корица — секретное оружие в борьбе с болезнью Паркинсона. Специя является источником химического вещества, которое защищает наш мозг.

Профессор Калипада Пахан отметил, что корица — продукт, который использовали в качестве ароматной пряности на протяжении многих столетий. И этот ингредиент, чудесным образом способен остановить у больных прогрессирование болезни Паркинсона. По словам врача, согласно проведенным тестам, лучше всего в лечении использовать цейлонский вид пряности, так как данный сорт является более чистым.

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее заболевание, которое поражает небольшую область клеток среднего мозга, известную как черная субстанция. Постепенная дегенерация клеток вызывает уменьшение жизненно важного химического нейротрансмиттера — дофамина. Значительное сокращение дофамина в организме приводит к плачевным последствиям в организме. Причины возникновения этого недуга так и не установлены, однако есть теория, о том, что экологическая и генетическая стороны могут служить фактором появления и роста болезни. Обычно это заболевание нацеленно на пожилых людей, в возрасте старше 60 лет.

При употреблении, корица попадает в организм человека, а печень перерабатывает ее в бензоат натрия. Этот компонент широко применяют для лечения нервных расстройств. Бензоат натрия останавливает потерю двух белков — Parkin и DJ-1, чьи основные функции заключаются в защите клеток, нейронов и нормализации уровня нейротрансмиттеров. Предотвращая потерю белков Parkin и DJ-1, бензоат натрия в конечном итоге улучшает моторные функции. Профессор также высказал мнение, о том, что следующим шагом будет тестирование корицы на пациентах с этой болезнью. Понимание того, как работает болезнь, важно для разработки эффективных лекарств, которые защищают мозг и останавливают развитие болезни.