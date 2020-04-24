Связь родительской депрессии и школьных успехов детей

Эмоциональная обстановка в семье очень сильно сказывается на состоянии ребёнка и, в частности, на его успехах в учебе. На этот счёт были проведены исследования, в ходе которых наблюдались 1,1 млн шведских семей. На их опыте рассматривали влияние депрессии у родителей на детей в возрасте от рождения до 16 лет. Надо сказать, что речь идет о наличии депрессии не как настроения, а как психиатрического диагноза.

Проблема в том, что многие родители, зная о наличии у себя такого заболевания, редко обращаются за помощью к специалистам, считая это чем-то стыдным, а иногда попросту не доверяя медицинским работникам. Депрессия часто носит рецидивирующий характер, поэтому это состояние, с которым семье нужно научиться жить максимально нормальной жизнью.

Что касается детей, то исследования подтверждают, что успеваемость у детей, чьи родители находятся в состоянии депрессии, ниже, чем у тех, кто живет в здоровых семьях.

В силу социокультурных установок и стереотипов во многих семьях большую часть эмоционального, домашнего труда и заботы о других одновременно с зарабатыванием денег переложено на плечи женщины. Поэтому было выявлено, что материнская депрессия оказывает большее влияние на успеваемость детей, чем отцовская. Также большую чувствительность к этому обнаружили девочки. Из-за того, что низкая успеваемость и негативный эмоциональный фон могут пагубно сказаться на здоровье ребёнка и его развитии, специалисты настоятельно рекомендуют наблюдаться у квалифицированных врачей не только самому больному, но и его детям. В семьях, которые прислушались к этому совету, наблюдалась положительная динамика в учебе и более стабильное психическое состояние у детей.

Чтобы решиться на этот шаг, человеку с подтвержденным диагнозом в первую очередь нужно признать необходимость получать квалифицированную помощь и поддержку членов семьи и близких.

Кен Вайт писал в своем блоге о том, что возобновляющиеся приступы его депрессии неизбежно влияют на всех членов семьи, а сам он чувствует постоянное беспокойство, безнадежность и необъяснимый страх. Но в то же время он подчеркнул, что его жена и дети смогли успешно справиться со всеми сложностями благодаря помощи специалистов и возможности лечения в больнице.