В каком возрасте женщины перестают нуждаться в мужчине

Когда маленькая девочка мечтает о кавалере – это понятно, когда девушка хочет выйти замуж – это тоже вполне объяснимо, но зачем взрослой зрелой женщине мужчина? Может быть, есть такой рубеж, перешагнув через который дама уже не нуждается во внимании противоположного пола? Или нет? Подойдёт к данному вопросу вместе.

Для начала нужно разобраться в причинах, почему женщины самостоятельно отказываются от отношений с мужчинами?

Причина может заключаться в том, что женское сердце было многократно разбито, в том, что партнёры не отвечали взаимной симпатией или то, что в её жизни была безответная любовь. И вот от пережитого горя и разочарований женщина решила, что ей лучше быть одной, никем не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться и никому не верить, не подпускать близко. Её сердце стало ледяным, как у Снежной королевы. А сама женщина померкла. Подрезала себе крылья и больше не летает. Она стала не красивой, не привлекательной.

Всё потому, что секрет женской красоты заключается не как полагают многие в модных нарядах, инъекциях ботокса или нарощенных ресницах. Секрет красоты кроется в любви. А если запретить своему сердцу любить, то оно умирает, умирает и душа. И, не важно сколько тогда лет – 40 или 70. Такие умершие женщины все выглядят одинаково – они перестают за собой следить, у них уставший, испепелённый взгляд, как у побитой собаки, они словно несут на себе груз всей жизни.

И тогда, во-первых, не удивительно, что они и в самом деле не привлекают мужчин, а, во-вторых, они и сами не верят в то, что могут кому-то нравиться и быть счастливыми.

В их оправдание можно сказать только то, что да, жизнь часто бывает не справедлива, тяжела и полна испытаний. Но как в сказке нужно выдержать, не сдаться, не струсить и верить в то, что в конце концов всё будет хорошо. Не стоит ждать помощь извне, нужно надеяться только на себя. Ведь зачем мужчине нужна женщина-проблема, которая полностью потеряла вкус к жизни, мужчины любят весёлых, озорных смешливых.

Так не позволяйте своему сердцу становиться ледышкой, и не ради кого-то, а просто ради себя. Ведь вы у себя одна и жизнь у вас одна, улыбнитесь жизни, и она непременно подарит вам улыбку в ответ.