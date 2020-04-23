В объятьях лени, или почему нам не хочется делать полезные дела

Лень — это не только отсутствие мотивирующих факторов, для достижения успеха, но и частый признак более серьёзных проблем. Мы ленивы, если нам нужно что-то выполнить, но мы попросту не хотим прилагать усилия. Когда нами управляет день, мы делаем это плохо, или просто выбираем работу полегче и менее напряженнее. А ещё хуже, мы просто бездействуем. Нам зачастую бывает день, если наш внутренний посыл избавить себя от лишней загруженности сильнее нашей мотивации расти и совершать правильные действия.

На сегодняшний день лень часто сравнивают с бедностью и неудачами, полагая, что нищий человек ленив, независимо от того насколько продуктивно он работал. Пренебрежительное отношение к работе, огромный список невыполненных задач, отсутствует желание выполнять деятельности — это лишь некоторые факторы, которые мешают вам в достижении определённых целей и рождают в вас лень.

Мы дадим вам несколько советов, которые помогут избавиться от лени и получить представление о вашей производительности.

Объективная оценка целей. Установите реальные задачи и способы их достижения. Огромный объем работы приведёт организм к истощению, потере сил и желания что-либо делать. Никогда не перегружайте себя и свой организм. Не ожидайте, что вы будете идеальными. Перфекционизм наносит психологический урон, заставляет людей чрезмерно критиковать себя. Это приводит к увеличению депрессии и тревоги. Создайте приблизительный план. Обдумайте то, как вы что-то сделаете. Это существенно облегчит достижение этой цели. Всегда объективно оцените сколько времени и усилий вы потратите. Создание плана вселит уверенность и побудит в вас желание делать. Сильные стороны. Проанализируйте, какие у вас сильные стороны. В процессе определения решения задачи — это знание поможет вам достичь лучшего результата. Статистика показывает, что сосредоточение внимания на сильных сторонах повышает производительность, позитивные чувства и вовлеченность в работу. Прибегайте к помощи близких. Просить помощи у приближенных отнюдь не признак слабости. Дополнительная поддержка никогда не помешает. Это хорошо мотивирует на успех и повышает шансы и настроение, чтобы продолжать двигаться, а не сходить с дистанции. Похвалите себя. Очень важно уделять внимание себе. Поощрение — лучший способ не бросить начатое. Побалуйте себя хорошей покупкой или любимым лакомством. Поверьте, вы заслуживаете!