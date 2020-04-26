Выгодно ли быть обиженным

Чувство обиды всегда достаточно сложно описать. В обиженных глазах много боли, которая медленно достается из глубин души. Однако, это душа маленькой девочки. Согласитесь, ведь быть обиженной всегда выгодно.

Обида на другого человека — чувство, которое развязывает нам руки. Вы можете позволить себе ужасное поведение, покричать, бить посуду и все настолько, насколько позволяет совесть. Вы можете говорить гадости про человека, игнорировать, просить купить что-либо, манипулировать… Сколько же всего можно делать, когда обижены! А если убрать эту обиду? Что останется? Что нами движет?

Детские обиды

Чаще всего обиды тянутся с детства. Это может быть обида на родителей, которые не научили, не так воспитали, не так рассказали… И возвращаясь к той маленькой девочке, время которой уже давно прошло, спросить почему в глазах столько боли? Неужели ее били, обижали? Нет, ей просто не купили куклу, которую она так хотела. И по прошествии многих лет обида не проходит. Став успешным, Вы можете хоть каждый день покупать куклу, но ничего не будет меняться. А все почему? Потому что она до сих пор ждет, пока в свои пять лет ее родители ей купят куклу. Но, увы, такого уже не будет никогда.

В ситуации с родителями любые неудачи жизни можно спихивать на них. Нет хорошего образования, работы, ужасный муж, балованные дети. Вы же ни в чем не виноваты, это все проблемы Ваших родителей. Действительно, очень удобно обижаться на родителей, тогда как Вы сами вообще не виноваты в проблемах, которые происходят в жизни. Обижаясь на родителей. можно получить сочувствие от других людей. Также с помощью обиды можно манипулировать родными. В общем, очень много преимуществ дает человеку обида.

Но зачем же носить с собой эти обиды все время? Неужели так сложно скинуть эти мешки со своих плеч? Поплакать один раз и отпустить давно прошедшую ситуацию… Ведь на самом деле родители любят нас настолько, насколько могут. Мы сами вправе менять свою жизнь, и никто не может этому помешать. Сами можем переписать ее и переделать. Но это ведь намного сложнее, чем просто носить с собой эти нелепые обиды. Зачастую, это прерогатива слабых людей.

Всегда виноват муж

Очень удобно все свои проблемы скидывать на мужа. Быть может Ваш супруг когда-то давно один раз оступился, но не серьезно. К примеру, он мог сказать, «что вы толстая». Однако было это лет двадцать назад. Муж теперь всегда делает комплименты, хвалит всегда Вашу фигуру, однако обида до сих пор живет в Вашем сердце. Ведь она очень выгодна. Теперь при каждой ссоре, если аргументы заканчиваются, ее можно использовать.

Благодаря этой обиде, после ссоры Вы получите много извинений и букет цветов. Муж будет некоторое время заботливым и ласковым.

Но, неужели, добиться этого можно только обидой? Можно вдохновлять супруга на такие поступки. Но, конечно же, решать все с помощью обиды легче.

Итак, как Вы видите, обида очень выгодна. Но стоит ли носить эту тяжесть в своем сердце и манипулировать с ее помощью близкими людьми, решать только Вам.