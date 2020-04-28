Жесты и мимика выдадут подлинную информацию о человеке

Люди могут общаться между собой на разных языках, имея разное социальное положение и воспитание, но есть то общее, что объединяет всех – это жесты и мимика. Именно по ним можно понять, что думает человек на самом деле, ведь мысли не всегда совпадают с тем, что он может говорить вслух. Контролировать полностью выражение лица или жестикуляцию рук практически невозможно.

Помимо самой мимики и жестов человека может также характеризовать поза, в которой он сидит при беседе. Некоторые проявления мимики характерны для человека именно как для индивида, присущие его характеру.

Первое, на что обращают внимание при беседе – это лицо, положение головы. Если она находится в положении гордо поднятой головы, то это свидетельствует о сильной волевой личности, уверенной в своих высказываниях. Голова, немного склоненная набок, говорит о возможности пойти на компромисс. Если же голова опущена вниз, это значит, что собеседник неуверен в себе, замкнут и слабоволен.

По взгляду можно понять настрой. Открытый прямой взгляд говорит о намерениях, откровенности. Прищур может означать недоверие, коварные замыслы. Взгляд исподлобья может свидетельствовать о раздражительности собеседника, а слегка приопущенные веки говорят о незаинтересованности в разговоре. Если собеседник сморит свысока, это говорит о его высокомерии, надменности, а если наоборот – снизу и плечи опущены, то он готов вам уступить и покориться.

Если же в течение разговора взгляд собеседник не смотрит прямо в глаза, пытается все время увести взгляд в сторону, то не стоит ему доверять, он явно что-то не договаривает.

Жестикуляция руками может рассказать о человеке даже больше, чем его речь.

Если руки находятся в открытом положении ладонями вверх, то это говорит о желании говорить открыто. Руки за спиной или в карманах свидетельствуют о нерешительности или сомнениях в своих действиях. Руки, сжатые в кулаки могут говорить как о концентрации внимания, так и о раздражительности.

Еще до начала беседы о человеке можно судить по его походке.

Быстрая уверенная походка с широкими шагами говорит о предприимчивости, уверенности в себе, активности. Если шаги короткие, то человек обладает сдержанным и расчетливым нравом. Руки, сложенные в карманы неторопливой волочащейся походкой могут принадлежать неуверенному, инфантильному человеку в подавленном состоянии. Шаркающая походка свидетельствует о лени и медлительности.