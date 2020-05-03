3 эмоции, которые мы заедаем

О приёме пищи написано много книг, выведены формулы, но люди продолжают страдать от лишнего веса. Причина может быть не только в генетической предрасположенности, но и в том, что человек не контролирует себя. Ему постоянно хочется что-то скушать, даже если чувство голода при этом отсутствует.

Психотерапевты считают, что таким образом мы просто «заедаем» ненужные эмоции. Что это значит?

Для начала важно понять, что эмоции не делятся на хорошие и плохие. И не стоит пытаться делать вид, что вам никогда не бывают присущ гнев, страх или стыд. Эти чувства нормальны и объяснимы для любого человека. благодаря им мы не роботы, а живые. Важно дать себе разрешение на чувства, и потом постараться понять причину их происхождения.

Во-первых, нужно назвать свою эмоцию. Это снимет эмоциональное напряжение.

А во-вторых понять, что еда нужна для продолжения жизни, а не для её отравления.

Постарайтесь проделать следующее упражнение. Сядьте и расслабьтесь, сконцентрируйтесь на своём переживании. Вы заметите, что оно имеет пики и спады, бывают более болезненные и лояльные. Через время вы заметите, что вполне можете справиться с переживаниями. И без обжорства.

Часто в пик эмоций создаётся впечатление, что он бесконечен, но благодаря упражнениям вы поймёте, что это не так. И что вы способны с ним справиться.

Тревога

В современном мире, где человек постоянно находится в условиях гонки и сравнения, это чувство выступает на первое место. Если вы понимаете, что едите не из-за голода, а из-за того, что нервничаете, то не ругайте себя и не ставьте запреты. Скажите себе, что да, это так, но сейчас это единственный способ, который помогает облегчить ситуацию. Удивительно, но разрешая себе беспокоиться, вы обнаружите, что тревога снизится.

Задайте себе вопросы: где в вашем теле находится тревога? Какого она цвета? Какой у неё вкус?

Для чего вам сейчас это чувство? Она оберегает вас от чего-то? Освобождает или придаёт силы?

Вина

Вину сложнее заметить по внешним проявлениям, но она точит человека изнутри. Её происхождение там, где вы считаете себя идеальным. И при любом отклонении от этого выстроенного образа возникает чувство вины.

Вина помогает социализироваться в обществе. Но человеком, который испытывает это чувство так легко управлять.

Людям выгодно заставить вас чувствовать себя виноватым. Но на самом деле сделать это можете только вы, как и отказаться от этой ноши.

Алгоритм прост. Вы просто оглянитесь назад, если и в самом деле за вами есть проступок, то извинитесь и усвойте урок, больше так не поступайте. Отпустите вину, а не корите себя бесконечно.

Лучший борец против вины – осмысленность.

Стыд

Между виной и стыдом много общего. Но отличие в том, что если виновный ощущает ошибку, то стыд – это когда человек считает ошибкой себя. Часто люди с лишним весом стесняются своего тела, насмешек со стороны и поэтому стараются ещё больше заесть. Еда в этом случае выступает утешением. С детства заложена установка, что взрослым не нужна поддержка, но на самом деле попросить о помощи это как раз и есть показатель зрелой личности.