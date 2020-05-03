3 шага к близости: как понять, что можно допустить партнера на свою территорию

Близость — это именно то, что каждый человек ищет в партнерских отношениях. Это то, что заставляет чувствовать поддержку, тепло, внимание и заботу. Отсутствие близости опустошает человека и превращает партнёрские отношения в механичность обоюдных действий, которые не приносят удовольствие.

Стать близким кому-то значит открыто позволить находиться на своей территории, не ощущая себя заложником и чувствуя абсолютный комфорт.

Однако существуют определенные препятствия для образования здоровых и близких отношений. Зависимые партнеры – это одна из главных проблем в формировании крепкой и открытой связи. Или наоборот чрезмерная скрытость от человека не создаст благоприятную почву для развития долгих отношений.

Близость часто воспринимается как способ избежать одиночества. Это способ быть нужным кому-то, отдавая взамен свои эмоций и чувства.

Хотя одиночество не самое приятное ощущение, но часто людям нравится находиться наедине с собой. Это прекрасная возможность обдумать свою жизнь, проанализировать чувства и свое поведение. Однако многим это состояние дается трудно и есть люди, которые постоянно нуждаются в окружении. Они всячески стараются найти занятия, чтобы пребывать в рабочем состоянии, отвлекаясь от состояния одиночки. Одиночество – это тот психологический фактор, который невозможно избежать. Хотите вы или нет, но это чувство рано или поздно настигнет вас. Никто и никогда не сможет за вас прочувствовать и пережить то, что находится у вас внутри.

Есть несколько видов одиночества и каждое состояние создает отдельный кусочек личного пространства со своими правилами и формулами. Например внутриличностное состояние одиночки – это утрата контакта с самим собой. Межличностное поведение характеризуется отсутствием контакта с окружением. Экзистенциальное одиночество – это период, когда человек полностью находится один, отрезанный от всего мира.

Существует ряд условий для создания здоровой партнерской близости.

Первый этап заключается в желании вступить в отношения. Вы должны четко понимать, что готовы вступить в связь с кем-то и полностью осознаете всю ответственность.

Следующее условие — это отвага, чтобы решиться на такой серьезный шаг. Нужно быть готовым к любым обстоятельствам и событиям. Когда человек вступает в близкий контакт, то вмиг становится уязвимым и беззащитным.

Третий шаг заключается в доверии. Вы должны быть готовы полностью открыты человеку, с которым хотите завязать отношения. Это довольно сложный процесс, который требует времени, терпения и искренности. Далеко не каждый способен доверять по щелчку пальца.

Еще одно правило – это осознанность. Вам необходимо полностью позволить себе чувствовать те границы, которые вы пересекаете. Осознанность в происходящем позволяет открыто говорить с партнером, пересекая разные уровни доверия, близости и отдачи.

Вопрос близости и здоровой готовности вступать в нее зависит от многих эмоциональных факторов. К ним можно отнести одиночество, несовершенство, ответственность и так далее. Человек способен вступать в близкие отношения, когда способен четко сделать выбор и принять всю гору ответственности, открывая свои грани человека, становясь душевным проводником, дарящим любовь, заботу и внимание.