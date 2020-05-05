5 популярных заблуждений о женском здоровье

От неоправданного назначения препаратов и неправильного их применения не застрахована ни одна женщина. Часто это происходит из-за незнания населением способов и целей применения лекарств. Нередко врачи не до конца объяснят правила использования препаратов, уповая на то, что пациенты откроют листовку и сами всё прочитают. Однако для этого должна быть развита медицинская грамотность, на которую, к сожалению, у большинства есть только намёки. Женское здоровье очень важно для развития будущих поколений в целом и является животрепещущим вопросом для большинства женщин. Актуальной темой считается гормональная контрацепция, вокруг которой витает множество мифов. Об этом, а также и типичных женских заболеваниях, стоит рассказывать доступным и простым большей части населения языком.

Гормональные контрацептивы несут для женского организма только вред. В корне неверное заблуждение: кроме очевидной эффективности против нежелательной беременности (97 – 99%, тогда как барьерные методы – 70%), контрацептивы широко используются для лечения многих заболеваний репродуктивной системы. Кроме того, они показывают эффект и при терапии некоторых онкологических заболеваний. Киста яичника обязательно переродится в рак. Никто не спорит: киста яичника является одним из факторов риска злокачественных новообразований. Однако стоит понимать, что в большинстве случаев кисты – функциональной природы. Часто они образуются в начале менструального цикла, и по мере продвижения зреющей яйцеклетки и дальнейшей овуляции бесследно исчезают. Если нет никаких признаков дискомфорта, то достаточно проводить УЗИ раз в полгода. А вот появление постоянных болей в низу живота или кровянистых выделений в середине цикла – поводы для немедленного обращения к специалисту. Эндометриоз не требует лечения. Эндометриоз – заболевание, которое характеризуется разрастанием эпителиальных клеток слизистой оболочки матки и их появлением в неположенном месте (например, в маточных трубах, шейке матки или даже брюшной полости). Эта патология очень часто становится причиной женского бесплодия и болезненных менструаций. А если оплодотворённая яйцеклетка прикрепится к участкам эндометрия вне полости матки, то разовьётся внематочная беременность, угрожающая жизни женщины и требующая экстренного хирургического вмешательства. В климактерическом периоде и при первом сексуальном контакте забеременеть невозможно. Ещё один популярный миф, который разбивается о показатели статистики незапланированной беременности. Шанс забеременеть сохраняется как сразу после менархе (первых месячных), так и в течение 2 лет после наступления климакса. В старшем возрасте при отсутствии противопоказаний специалисты ВОЗ советуют назначать женщинам, живущих половой жизнью, небольшие дозы гормональных контрацептивов. Ну а при раннем начале половой жизни стоит пользоваться презервативами, которые к тому же защитят от заболеваний, передающихся половым путём. Загиб матки – это диагноз. Диагнозом может служить загиб желчного пузыря, но никак не матки. Физиологически матка расположена под открытым углом к шейке – так называемая антеверсия. Однако матка может быть в положении ретроверсии: отклоняться несколько кзади. Да, это аномалия, однако часто не вызывает никаких симптомов. Хотя некоторые врачи уверяют, что для наступления беременности в случае ретроверсии следует заниматься любовью только в определённых позах, стоит помнить, что матка – это не пустой сосуд, и сперматозоиды сами найдут дорогу.