8 детских развлечений без смартфона и телевизора

Большинство современных родителей сталкивается с тем, что на своём примере показывают возможность часами зависать в телефоне и за компьютером, и после этого не могут увлечь малышей реальными интересными занятиями. Да порой и фантазии на придумывание затей не хватает. Чтобы вытащить семью, в том числе для детей, из плена гаджетов, зачастую нужны всего лишь бумага и ручка, иногда еще карандаши и фломастеры.

Последствия. У этой игры много названий, но суть одна. По кругу передаётся листок. В верхней его части первый человек пишет прилагательное и загибает край так, чтобы следующий не видел этого слова. Тот в свою очередь прописывает персонажа, например, имя или название животного. Следующий дальше пишет действие, затем место действия, затем реплика от первого персонажа второму, далее ответ, то, что произошло после, и мысли персонажей по этому поводу. Вариаций может быть множество. В любом случае на выходе получается увлекательная история. Кукольный театр – быстрое и простое решение. Достаточно распечатать шаблоны из интернета или купить готовые бумажные либо магнитная театры, с помощью которых можно разыгрывать как готовые сказки, так и придумывать собственные. Палочки и сундучки. Достаточно иметь листок в клетку либо без нее, но расчерченный на квадраты. У каждого игрока свой цвет фломастера или карандаша. Первый чертит в любой части квадратного поля линии в две клеточки, затем тот же ход делает другой. Цель – закрасить все или почти все рёбра клетки своим цветом. 3 или 4 ребра – можно закрасить, если 2 на 2, то территория отходит игроку, который поставил последнюю черту. Кроссворды. Можно распечатать с интернета шаблоны для кроссвордов и составить самостоятельно вопросы и ответы. Бумажный крокодил. Суть этой игры в том, что один из участников выражает задуманное слово с помощью простого рисунка на бумаге. Если компания большая, то люди загадывают друг другу слова по очереди, угадавший рисует следующим. Мозаика. Чтобы собрать интересный паззл, вовсе не обязательно идти за ним в магазин. Достаточно распечатать из интернета готовую картинку, взять ненужные журналы или даже фотографии и разрезать их на отдельные фрагменты. Если исходный рисунок на тонкой бумаге, то предварительно его лучше приклеить на плотный картон. «Я знаю …». Эта увлекательная игра расширяет кругозор за счёт того, что участники чертят таблицу и озаглавливают столбики различными категориями, например, «город», «животное», «растение», «имя», «еда» и т.д. Затем случайным образом выбирается буква, и участники должны написать по одному слову в каждую категорию. Оригами. Весьма разнообразное занятие, в рамках которого можно делать самолётики и использовать их в дальнейших играх. Это также могут быть кораблики или животные и персонажи сказок, которые потом будут использоваться для домашнего кукольного театра.