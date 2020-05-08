8 детских развлечений без смартфона и телевизора

Большинство современных родителей сталкивается с тем, что на своём примере показывают возможность часами зависать в телефоне и за компьютером, и после этого не могут увлечь малышей реальными интересными занятиями. Да порой и фантазии на придумывание затей не хватает. Чтобы вытащить семью, в том числе для детей, из плена гаджетов, зачастую нужны всего лишь бумага и ручка, иногда еще карандаши и фломастеры.
- Последствия. У этой игры много названий, но суть одна. По кругу передаётся листок. В верхней его части первый человек пишет прилагательное и загибает край так, чтобы следующий не видел этого слова. Тот в свою очередь прописывает персонажа, например, имя или название животного. Следующий дальше пишет действие, затем место действия, затем реплика от первого персонажа второму, далее ответ, то, что произошло после, и мысли персонажей по этому поводу. Вариаций может быть множество. В любом случае на выходе получается увлекательная история.
- Кукольный театр – быстрое и простое решение. Достаточно распечатать шаблоны из интернета или купить готовые бумажные либо магнитная театры, с помощью которых можно разыгрывать как готовые сказки, так и придумывать собственные.
- Палочки и сундучки. Достаточно иметь листок в клетку либо без нее, но расчерченный на квадраты. У каждого игрока свой цвет фломастера или карандаша. Первый чертит в любой части квадратного поля линии в две клеточки, затем тот же ход делает другой. Цель – закрасить все или почти все рёбра клетки своим цветом. 3 или 4 ребра – можно закрасить, если 2 на 2, то территория отходит игроку, который поставил последнюю черту.
- Кроссворды. Можно распечатать с интернета шаблоны для кроссвордов и составить самостоятельно вопросы и ответы.
- Бумажный крокодил. Суть этой игры в том, что один из участников выражает задуманное слово с помощью простого рисунка на бумаге. Если компания большая, то люди загадывают друг другу слова по очереди, угадавший рисует следующим.
- Мозаика. Чтобы собрать интересный паззл, вовсе не обязательно идти за ним в магазин. Достаточно распечатать из интернета готовую картинку, взять ненужные журналы или даже фотографии и разрезать их на отдельные фрагменты. Если исходный рисунок на тонкой бумаге, то предварительно его лучше приклеить на плотный картон.
- «Я знаю …». Эта увлекательная игра расширяет кругозор за счёт того, что участники чертят таблицу и озаглавливают столбики различными категориями, например, «город», «животное», «растение», «имя», «еда» и т.д. Затем случайным образом выбирается буква, и участники должны написать по одному слову в каждую категорию.
- Оригами. Весьма разнообразное занятие, в рамках которого можно делать самолётики и использовать их в дальнейших играх. Это также могут быть кораблики или животные и персонажи сказок, которые потом будут использоваться для домашнего кукольного театра.
А чем вы развлекались в детстве дома без интернета?