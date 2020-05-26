Бить детей запрещается: последствия жёсткого воспитания

Предыдущее поколение считало самым эффективным методом воспитания ремень. Фраза: «Пороть его нужно!» использовалась как универсальное средство от всех капризов, неудач и промахов. Следующее поколение, как раз воспитанное на ремне, меньше применяет физическое наказание к детям, но, к сожалению, нельзя сказать, что полностью от него отказалось.
Но на самом деле нет никаких доказательств тому, что если ребёнка бить, даже с целью воспитания, то он вырастет успешным человеком. И, как утверждают психологи, это совсем наоборот.
Вот несколько причин, по которым стоит отказаться от применения насилия над сыном или дочерью.
- Ребёнок, которого родители регулярно или время от времени воспитывают при помощи ремня становится не уверенным в себе. У него понижается самооценка. В маленькой голове формируется мысль, что насилие — это нормально. Если любимые мама и папа так поступают по отношению к нему, то что тогда ждать от других людей. Детям с такой системой воспитания бывает сложно найти в жизни своё место. У них не сформировано доверие к миру.
- Следующая опасность кроется в том, что психика человека привыкает ко всему. И через время родителям будет не достаточно слов, чтобы остановить расшалившегося ребёнка. Придётся использовать ремень регулярно. А ещё через время ребёнок перестанет бояться и порки. Он просто привыкнет. И что тогда? Ещё больше усилить меры наказания. В этом случае стоит задать себе вопрос – до какой степени вы можете зайти. Может быть, лучше отдать предпочтение не насильственным методам?
- Если так получилось, что вы сорвались, если не смогли себя сдержать при очередных шалостях ребёнка, то попросите прощение за то, что шлёпнули его. Объясните, что тоже можете ошибаться и что поступили не правильно.
- Авторитет родителей, которые применяют насилие довольно низкий. И стоит учесть, что ребёнок будет слушаться только до тех пор, пока испытывает страх. Но повзрослев, уже сможет постоять за себя.
- Специалисты утверждают, что физическое наказание негативно влияет на умственные способности ребёнка. Дети из таких семей часто становятся наркоманами и алкоголиками.
- Не стоит удивляться, что часто наказываемые дети становятся эгоистами и стараются удовлетворить собственные потребности, игнорируя окружающих. А что, ведь их никто не считали нужным жалеть?
- Существует большая вероятность, что в своей семье они так же будут использовать физическое наказание. И разорвать этот замкнутый круг будет довольно сложно.
А как вы считаете, стоит ли использовать физическое наказание как метод воспитания или можно договориться словами?