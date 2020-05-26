Бить детей запрещается: последствия жёсткого воспитания

Предыдущее поколение считало самым эффективным методом воспитания ремень. Фраза: «Пороть его нужно!» использовалась как универсальное средство от всех капризов, неудач и промахов. Следующее поколение, как раз воспитанное на ремне, меньше применяет физическое наказание к детям, но, к сожалению, нельзя сказать, что полностью от него отказалось.

Но на самом деле нет никаких доказательств тому, что если ребёнка бить, даже с целью воспитания, то он вырастет успешным человеком. И, как утверждают психологи, это совсем наоборот.

Вот несколько причин, по которым стоит отказаться от применения насилия над сыном или дочерью.

Ребёнок, которого родители регулярно или время от времени воспитывают при помощи ремня становится не уверенным в себе. У него понижается самооценка. В маленькой голове формируется мысль, что насилие — это нормально. Если любимые мама и папа так поступают по отношению к нему, то что тогда ждать от других людей. Детям с такой системой воспитания бывает сложно найти в жизни своё место. У них не сформировано доверие к миру. Следующая опасность кроется в том, что психика человека привыкает ко всему. И через время родителям будет не достаточно слов, чтобы остановить расшалившегося ребёнка. Придётся использовать ремень регулярно. А ещё через время ребёнок перестанет бояться и порки. Он просто привыкнет. И что тогда? Ещё больше усилить меры наказания. В этом случае стоит задать себе вопрос – до какой степени вы можете зайти. Может быть, лучше отдать предпочтение не насильственным методам? Если так получилось, что вы сорвались, если не смогли себя сдержать при очередных шалостях ребёнка, то попросите прощение за то, что шлёпнули его. Объясните, что тоже можете ошибаться и что поступили не правильно. Авторитет родителей, которые применяют насилие довольно низкий. И стоит учесть, что ребёнок будет слушаться только до тех пор, пока испытывает страх. Но повзрослев, уже сможет постоять за себя. Специалисты утверждают, что физическое наказание негативно влияет на умственные способности ребёнка. Дети из таких семей часто становятся наркоманами и алкоголиками. Не стоит удивляться, что часто наказываемые дети становятся эгоистами и стараются удовлетворить собственные потребности, игнорируя окружающих. А что, ведь их никто не считали нужным жалеть? Существует большая вероятность, что в своей семье они так же будут использовать физическое наказание. И разорвать этот замкнутый круг будет довольно сложно.